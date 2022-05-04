中華女足隊長王湘惠來到《Sports會客室》節目，分享在印度亞洲盃對抗疫情與比賽壓力的情形，盼於明春洲際附加賽完成搶世界盃門票的任務，還在小遊戲中挑戰可愛五連拍~~

中華女足年初在印度亞洲盃兩度與明年紐澳世界盃門票擦身而過，隊長「八萬」王湘惠因染疫錯過附加賽階段，還在電話中痛哭。然而學妹很爭氣，看到中華隊完勝泰國，又讓她流下感動的淚水。在本土教頭顏士凱接手後，「八萬」希望中華隊找回自己的風格，秉持「相信隊友」的信念，於明春10搶3洲際附加賽完成未竟任務。

「想到亞洲盃，心裡好像還是會有點遺憾吧，我覺得需要時間。」王湘惠在《Sports會客室》節目中透露，在亞洲盃8強賽PK不敵菲律賓後，全隊因為錯過第一個拿到世界盃門票的機會而懊惱，正打起精神準備再戰附加賽，包括她在內6、7名主力的新冠病毒PCR或快篩檢測卻呈陽性反應，遭受無法上陣的打擊。

「在印度一直都蠻崩潰的，我們非常想拿到世界盃門票，但比賽之外還有防疫的壓力。」八萬得知確診消息後，剛好接到家人從台灣打來的電話，「她們說附加賽要加油，給我打氣，我說可能沒辦法上場，因為PCR檢測沒有過，就開始哭…她們聽到很難過，也知道我的心情。」

王湘惠說，當下情緒非常複雜，關鍵時刻無法上場，幾名球員都感到很自責，但比賽還是要繼續，自己不能做的事情，就是隊友幫忙做，「這就是團體項目，不是自己一個人完成就好。那時候就是把這樣子的心情託付給學妹，然後學妹就是勇敢達成，因為就是相信，我們都會相信隊友！」

女足亞洲盃台泰大戰，中華隊將染疫球員的球衣帶到比賽現場，象徵全隊團結一心。（資料照／中華足協提供）

八萬在比賽前一晚跟全隊視訊會議，還帶頭為能出賽的學妹們禱告。結果對泰國之戰，中華隊在休息區掛上無法上陣的7名主將球衣，並將士用命以3比0完勝，賽後大家拿著這幾件球衣在場上揮舞慶祝，全隊上下一心，成為這趟印度行最感人的畫面之一。

「我自己一個人，在飯店裡面看那場3比0的比賽轉播，每進1球我就是哭，然後在房間大叫，很感動也很感謝她們那麼的努力！」八萬很開心看到蘇育萱、吳愷晴等年輕新秀，能在自己缺陣時挺身而出，「今天學姐給她們一些信心和力量，然後她們用她們的努力傳達回來，這個是很棒的！」

中華女足以3比0擊敗泰國後，球員拿著染疫缺陣隊友的球衣在場內慶祝勝利。（資料照／中華足協提供）

然而革命尚未成功，在激情的取勝泰國之後，中華隊第2場附加賽不幸以1比2惜敗越南，前進世界盃只能寄望明春的洲際附加賽。而隨著日籍教頭越後和男去職，由顏士凱回鍋第3度執掌兵符，王湘惠也盼找回台灣女足原本的風格。

「我們其實非常了解自己，應該要把這些最基礎的東西紮實的建立好。」王湘惠說：「顏教練這次回來，我覺得他可以做的訓練，正好是我們應該要去加強的，找回我們當初代表台灣女足的一個風格，比如持控球，把它勇敢的做出來，不要是因為對手如何而去做改變，反倒失去了我們的一些優勢。」

中華女足隊長王湘惠在《Sports會客室》分享出征印度亞洲盃的心情。（中時新聞網攝）

台灣運彩從2017年初冠名贊助仙台七夕隊來台慈善比賽，開始與女足結緣，所挹注的運動發展基金用於支持國家隊訓練、比賽，中華女足也是受益者。王湘惠特別感謝台灣運彩力挺女足，比如集訓條件就比她剛當國腳時提升許多，「可以讓國家隊持續在集訓，球員的狀況就會提升，這是感覺到很有改變的地方！」

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