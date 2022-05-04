多吃蔬果攝取各種維生素和抗氧化物，是預防慢性病的好方法，不過有些蔬果的農藥殘留較高，總讓人無法吃得安心。以最新公布的2020年度監測結果來看，農藥殘留比例最高的前5名為百香果（13.9%）、龍眼（11.8%）、柳橙（10.3%）、木瓜（7.9%）、洋香瓜（6.2%），荔枝（5.6%）、草莓（5.3%）則緊追在後。蔬菜前5名則為豌豆（28.4%）、芹菜（24.2%）、蘿蔔（22.6%）、韭菜（18%）和菜豆（11.6%）。

蔬菜部分，豆菜類、小葉菜類蔬菜年年上榜，也是因為多屬連續採收作物，噴灑農藥時不易隔絕成熟部分，因此驗出藥殘過量的比例也偏高。

（圖片來源 / 康健雜誌提供 鄭佳玲製圖）

（圖片來源 / 康健雜誌提供 鄭佳玲製圖）

●蔬果如何正確清洗 去除農藥效果好？

蔬菜水果是民生必需品，但農藥無色無味，購買時很難從外觀辨別，該怎麼辦？農委會農業藥物毒物試驗所副所長徐慈鴻指出，隨著品種改良或農業技術進步，很多蔬果幾乎一年四季都能吃到，但每種蔬果仍然有最適合的生長季節，若是非當季的蔬果在不適合的季節裡生長，抵抗力較弱，得要用到更多的藥劑保護，因此她建議，選購蔬果時還是以當季盛產、而且最好具有國產溯源證明的蔬果更好。

那麼，還能選擇這些上榜的「有毒蔬果」嗎？徐慈鴻指出，面對這份報告不必太過驚慌，因為這項研究使用的樣本是「帶皮帶殼且未經清洗」的蔬菜，目的就是要用最嚴格的標準去討論農藥殘留的狀況，以作為修定農藥政策的依據，「實際上日常飲食中，這些蔬果都會經過清洗、去皮、烹煮或食品加工等處理步驟才會吃下肚，已經能去除大部分的農藥。」

農藥主要可分為接觸性和系統性兩類，接觸性農藥是直接噴灑於作物表面，大部分會被雨水沖掉或被陽光分解；系統性農藥則是經由植物表面、氣孔、根部吸收，進而分布在整株作物中，而且通常愈到末端、含量愈低。

「植物本身也會不斷代謝掉這些藥物，」徐慈鴻指出，只要農友能在規範之下使用農藥，加上消費者在食用前浸泡、並徹底清洗，就能去除多數殘留農藥，吃得安心。

農業藥毒試驗所進一步做研究測試，結果顯示：

1. 草莓經過清洗和去除蒂頭後，農藥殘留去除率達72～94%。

2. 柑桔去皮後，農藥殘留去除率達82～100%。

3. 荔枝去殼後，農藥殘留去除率達91～100%。

4. 高麗菜剝除外葉2～3葉後，農藥殘留去除率達90～100%。

5. 青江菜清洗1分鐘後，農藥殘留去除率達75～85%。

6. 甜椒清洗加去蒂頭後，農藥殘留去除率達80～100%。

至於該如何清洗蔬果才能最有效去除殘留農藥？大原則是「浸泡清水一會兒-->流動水清洗-->去皮、截切」。

農業藥毒試驗所也針對8類蔬果提供清洗方法建議：

1. 小葉菜類如小白菜，在流動水中攤開葉面浸洗後再截切。

2. 果菜類如甜椒表面不平整處，可用軟毛刷輕刷沖洗，清洗完後再去蒂頭和截切。

3. 豆菜類如豌豆，先以流動水浸洗後，再剝除蒂頭及老絲。

4. 包葉菜類如甘藍（高麗菜），由於農藥大多殘留在外葉，先剝除外葉2～3葉後，再切取適量，直接以流動水浸洗即可。

5. 根菜類如紅蘿蔔，以流動水沖洗後再去皮。

6. 瓜菜類如絲瓜，可搭配軟毛刷、用流動水清洗，切開處理後再次沖洗一下。

7. 小漿果類如葡萄，清洗前將果實帶梗剪下，再以流動水清洗。

8. 水果類如梨，先以流動水清洗果皮後，再去皮食用。