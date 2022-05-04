出門在外吃東西，不免會用上免洗餐具，不過免洗筷打開會有種味道，有的甚至特別強烈。另一方面，塑膠免洗餐具可耐高溫，但真的每個都安全無虞嗎？對此美國毒物理學專家招名威教授指出，若免洗筷出現３種情況就避免使用，而塑膠類也並非全部都能耐高溫，使用上還是得多留意些。

●塑膠免洗餐具可耐高溫？招名威：記住１個原則

招名威教授表示，免洗餐具大致上可分成塑膠類和植物類兩種，塑膠類免洗餐具較少出現味道等問題，大多遵循食藥署規定而使用較5號「PP」及6號「PS」等高耐熱材質，不過雖說耐高溫，但一樣建議避免接觸「過度高溫」，例如在烹煮時使用，以免吃到溶出的塑膠。另外，有時也會看到3號的「PVC」餐具，這種是強烈建議避免高溫食物。

而之所以會說「大多遵循食藥署規定」，是因為無法保證市面上無不肖業者使用規定以外的材質，這類便可能釋放出對人體有害物質。因此雖說大型連鎖店所使用的塑膠餐具，為維護商譽會做好品質控管，民眾較可安心使用，但為避免混淆、誤認「只要買得到的都有保障」，大原則來看還是盡量養成避免塑膠餐具碰熱食的習慣為佳。

●免洗筷有味道正常嗎？招名威：３種情況不要用

免洗筷等植物類餐具在成形時，多會經過脫色、使用漂白、二氧化硫等，達顏色佳、賣相佳、不易發霉等目的，顏色越白使用越多，在打開免洗筷時所聞到微微的味道，就大多就是化學物質的味道，而非原木或竹子的味道。

而據食藥署規定，免洗筷不可有不良變色、異臭、異味、發霉、蟲蛀、不良異物等，且二氧化硫殘留物應低於500ppm、不得檢出含有過氧化氫及聯苯等成分，但正如前述，市售流動商品難以絕對保證。因此若拆封時味道太重、顏色怪異、疑似發霉，就建議避免使用為佳。為保健康、也兼顧環保，建議還是多以環保餐具為佳。

(圖/今健康提供)

●環保餐具會有食安問題嗎？招名威：材質還是得留意

環保餐具定義範圍較廣，可如塑膠、木質、陶瓷、不鏽鋼等可重複使用餐具，當中也各有食安風險潛藏其中。塑膠類的碰到熱食一樣可能釋放有害物質，且清洗的時候容易刮傷，細菌、油漬、清潔劑等可能殘留。木質可能有發霉疑慮，吃下肚恐提升致癌風險。陶瓷則較容易打破。不鏽鋼疑慮較低，就是外觀較不出色。

因此建議若使用塑膠材質的環保餐具，一樣別接觸熱食，木質的則注意風乾、烘乾，且確實清洗，兩者都應定期更換避免刮傷過多還在使用。陶瓷就建議使用時注意安全，別打破就好。不鏽鋼則注意避免買到其他金屬。而不論是哪一種材質，都建議避免有塗裝、彩繪等，以避免染色劑引起另一種食安疑慮。

(圖/今健康提供)

●環保吸管不易完全清洗 建議使用一個月換一次

另一方面，環保吸管近年來也相當受歡迎，招名威教授提醒，除了留意並考量上述提到的材質以外，也要注意環保吸管整體而言是較難清洗的，常見單用清水沖洗、或是倒入洗碗精用水沖，都是強度不高的洗滌方式，日久恐有各項飲料的殘留物於內，再加上內部相較其他餐具屬陰暗潮濕，較容易滋生細菌。因此建議洗滌還是得用吸管刷等細小的刷子清洗，並置於通風處風乾，約一個月就換一次為佳。