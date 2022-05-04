帕金森氏症（Parkinson's Disease, PD）是全球第二大常見的退化性疾病，是一種神經退化性疾病。主要發生原因為腦部的「中腦黑質」、「基底核」與製造多巴胺的神經元退化有關，當中腦黑質核內的多巴胺（dopamine）細胞退化、凋亡到一定程度時，會引起動作障礙。

●哪些人容易發生帕金森氏症？

帕金森氏症的好發年齡，約在55歲至60歲之間，65歲以上盛行率約佔1%，80歲以上盛行率為3-4%。目前致病機轉仍未有明確原因，部份研究認為與接觸化學藥品、重金屬有正相關，約有5%-10%屬於家族遺傳性，與特定基因有關。長期接觸農藥、頭部外傷也可能增加罹病風險。

(圖/潮健康提供)

●帕金森氏症有哪些症狀？ 有哪些治療方式？

帕金森氏症患者的多巴胺神經元持續凋亡後，會引起各種動作障礙症狀。典型症狀包括顫抖、僵硬、動作緩慢、步態不穩。最常見的四大症狀合稱為「TRAP」：T（Tremor）是顫抖。R（Rigidity）是僵硬。A（Akinesia）是動作遲緩。P（Postural instability）是步態不穩。

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帕金森氏症的病情分期，則依據「Hoehn&Yahr stage」分為1-5期：

第1期：症狀影響身體單側 (如顫抖、僵硬)，尚可行走。

第2期：症狀影響身體兩側不影響平衡。

第3期：身體中軸受影響，因平衡系統出問題而走路不穩、容易跌倒。

第4期：失能逐漸嚴重，雖可行走或站立，但日常生活需親友協助。

第5期：需長期臥床或坐輪椅，無法自行走動。

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帕金森氏症的主要治療藥物之一，是補充腦部的「左多巴胺」，可幫助身體製造神經傳導物質多巴胺。其他有效治療藥物尚且包括多巴胺接受體促效劑、單胺氧化酶抑制劑、抗乙醯膽鹼等藥物。

另外，也有「深腦刺激術」的手術治療，經外科手術將晶片植入大腦，通常適合年齡較輕、症狀明顯、藥物控制不良的患者進行。

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●帕金森氏症愈走愈慢怎麼辦？ 有哪些方式可幫助？

帕金森氏症隨著病情進展，可能會出現步態凍結等情況。有相關症狀時，建議進行緩和、柔軟類型的運動，也可練習有氧運動，搭配復健來訓練平衡感，能改善靜止性震顫、手抖等問題。但要避免太激烈的運動訓練。行動不穩的患者可介入輔具，幫助行走並減少跌倒。

除了運動與復健，也可搭配可發射雷射光的陪步器、健走杖或單手杖，幫助起步與動作困難的狀況。在使用輔助型器材前，應先諮詢高齡醫學科或神經科醫師。

由於神經傳導物質的迴路受影影響，藉由發射雷射光的科技陪步器，可啟動大腦的神經迴路，透過投射至地面的雷射光線，以「視覺刺激」的方式引導步伐，幫助行走更為順暢。