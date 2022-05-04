美股、台股自年初來一路走跌，對比去年超級行情，今年猛烈的跌勢讓投資人措手不及，緊張情緒高漲，不少分析師、經濟學家也示警熊市的到來。有網友表示要準備5千萬房貸，只待股災一來就All in抄底，但底下留言看了則搖頭表示，很多人以為觸底開始進場，開槓桿、重倉買入，豈料主跌段根本還沒來，最終落得破產收尾。

美股歷經慘烈的4月，道瓊工業指數多日跌幅超過800點，那斯達克指數更創下金融危機以來單月最差表現，跌幅超過13%，從年初迄今，道瓊工業指數已經從3萬6千點，跌至目前約3萬3千點，而台股則連破萬八、萬七關卡，跌至約16000點左右徘徊。

一名網友在論壇mobile01發文，表示有耳聞2008年金融危機後，當時貸款All in的投資人，不僅還清貸款，甚至還因此滾出好幾倍的資產，所以他這次下定決心，準備要貸款去All in抄底，「準備五千萬房貸抄底，只等股市腰斬，這一次若發生股災，絕不能再錯過」。

貼文曝光，掀起網友熱烈討論，許多人直言借錢買股十分危險，且倘若真發生股災，不僅不知道底部在哪，市場悲觀情緒濃厚也讓人不敢出手，「你應該沒碰過萬點掉三千點的狀況，所以才這麼有信心」、「不要玩那麼大，借錢買股很危險」、「真的到那種點位，應該是很悲觀的時候，大多數的人也不敢買了」、「記得很多人以為到底部了開始進場，結果主跌段還沒來，破產收尾」。

另外，有人警告，美股在2008年至2009年幾乎一整年都在下跌，手頭資金如果是借貸，必須先確保至少有1到2年以上的還款能力，否則有很大的可能性會斷頭。