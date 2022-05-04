台鐵工會爭取公司化協商空間，發起5月1日合法不加班抗議後，3日與台鐵局長會談仍未獲共識，工會秘書長也放話未來不排除重要節日，甚至年底投票日繼續不加班，這一招也引起網友討論，認為影響選票多寡，會讓執政黨明顯有感。

台鐵企業工會秘書吳長智今指出，五一勞動節台鐵停駛，交通部長王國材卻自認「類火車」方案很順利，讓工會解讀是部長認為「台鐵有也好，沒也好」，那台鐵員工也不排除後續見紅就休，包括端午、中秋、國慶，還有年底選舉日繼續不加班。

台鐵工會放話「投票日不加班」也引起PTT網友討論，不少人認為這是有感的反制，「縣市長選舉休很可以唷」、「對嘛，這招才會管用」、「投票日全部休息一起毀滅」、「聰明，塔綠班這樣才會痛」、「這個真的會痛喔，現在黨可是動用一切手段請人回去投票才有今天的榮景」、「這樣北飄817無法回去投票了，好爽」。

但也有人認為不太看好此舉，「現在南部穩的很啦，這招沒用」、「政府要推非設籍地投票囉」、「我能確定的是，你們要被網軍加重攻擊了」、「民進黨最怕沒選票，跟你沒完沒了」。