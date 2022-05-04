本土疫情大爆發，自4月28日起更接連破萬例，引發民眾恐慌，也讓有意參選台北市長的衛福部長陳時中能否參選增添變數。近一段時間的3份民調顯示，陳時中的民調支持度在短短2個月內，從32.9%的高點一路下滑，跌至19.5%；反觀國民黨立委蔣萬安維持在30-35%，北市副市長黃珊珊則維持在20-23%。桃園在地政治網紅「桃園孫先生」1日直呼，「出大事了！這個人民調大崩盤」。

擁有5萬多訂閱數的網紅「桃園孫先生」，1日在YouTube頻道分析近期台北市長民調指出，「中華傳播管理學會」在3月初所做民調顯示，陳時中支持度為32.9%、蔣萬安30.1%、黃珊珊21.4%。過了1個月，《東森新聞雲》在4月中公布民調顯示，陳時中支持度為32.1%、蔣萬安為35%、黃珊珊為20.7%。

《中天新聞》委託求真民調公司於4月30日公布調查結果顯示，陳時中支持度19.2%排名第三、黃珊珊25.8%排名第二、蔣萬安31.9%排名第一。

對於這幾份民調，「桃園孫先生」直言，可以發現蔣萬安、黃珊珊3次的民調變動不大，但陳時中的民調出現巨大落差，從第一掉到第二，最新的民調掉到第三，從32.9%下跌至19%多，下跌了12個百分點之多，是非常可怕的。

「桃園孫先生」分析，陳時中民調暴跌的關鍵，可能與4月24日台北市首次單日破千人確診後，確診人數就一路上衝有關，因為4月30日公布的民調，陳時中支持度跌破2成，顯見台北市民不滿意陳時中的防疫成效。

至於對民進黨有何影響？「桃園孫先生」認為，民進黨不能冒險讓陳時中選台北市長，若貿然讓他選，必須先思考疫情變化的速度，及可能的替代人選，是要讓前副總統陳建仁選，還是由前台中市長林佳龍來代替陳時中。