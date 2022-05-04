女子停車時聽見「砰」1聲，下車見到「真相」超崩潰。（翻攝臉書《爆廢公社》）

太可怕了！一名女子上網分享恐怖遭遇，表示停車時聽到「砰」1聲，以為壓到鋁箔包之類的東西，不以為意，誰知下車女子差點崩潰，原來輪胎壓到的是裝著咖啡色排泄物的塑膠袋！眾多網友看了也驚呼：「炸屎」、「隔著螢幕感覺都聞到濃濃的味道了」。

一名女子在臉書社團《爆廢公社》崩潰發文，表示將車停進停車格，方向盤正在喬角度，突然聽到ㄅㄥ一聲，以為是鋁箔包之類的飲料，沒想太多。但「下車看差點昏倒，竟然有人把大便大在塑膠袋裡面，裡面還含著衛生紙。我的輪胎壓過大便，我的輪胎壓過大便」。

原PO並推測：「我覺得是尿布，停車故意丟在地上，誰會大便還裝在塑膠袋袋子，那大便也要瞄準在袋子，一定是嫩嬰的尿布」。

眾多網友看了回應：「炸屎」、「隔著螢幕感覺都聞到濃濃的味道了」、「缺德到家！」、「我以為…貓扁掉了」、「沒看內文以為是胖橘貓」、「遠看還以為是扁掉的黃金鼠」、「有可能是狗的，遛狗會帶塑膠袋撿屎，路上找垃圾桶丟掉或是包回家丟，就不知道為啥都包起來了還丟路邊」、「嫩嬰的屎不是這樣的顏色，通常是綠或黃」、「這屎量應該不是幼嬰的」、「嫩嬰的大便不是這個顏色吧！如果是要看醫生了」。