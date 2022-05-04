在台灣疫情正在快速擴散之際，大部份似乎並未像前幾波疫情那麼地驚慌，顯然對這波Omicron疫情發展的狀況有較多的心理準備，預料它會有極大規模的感染，台灣也將藉這波疫情過渡到全民免疫的狀態。這樣的想法符合國際上對疫情發展判斷的主流理論，不過近期美國東岸的疫情出現令專家意外的發展，感染Omicron的新變異毒株BA.2.12.1的人數突然暴增，此一趨勢值得台灣密切注意。

新冠病毒大流行以來，新的病毒突變株不斷出現，從最早的Alpha、Beta、Gamma、Delta一直到現在最流行毒株Omicron，各有著不同的特性。由於Omicron(目前以BA.2為主)的傳染力更強、毒性較弱，成為新冠疫情趨向全民免疫進入緩和狀態的希望。各國雖然Omicron的感染人數大量增加，但數個月來多數已趨向緩和，確診人數的走向亦符合專家原先的預期。

美國近幾個月來因大量民眾已感染過Omicron獲得免疫，新增確診人數持續下滑，但最近卻又因為新毒株流行而出現趨勢反轉，新病例再次暴增。（圖／Shutterstock)

不過，專家也警告，在感染者快速擴大時，會導致病毒株加速變異，未來仍可能出現傳染力更強或毒性更強的毒株。專家們的擔憂在近期似乎出現「不幸言中」的苗頭，不久前出現的Omicron BA.2毒株的亞型BA.2.12.1在美國東北地區方確診人數快速增加，擴散的速度與原先的BA.2相仿，防疫專家們對此表示應該高度關注。

根據美國疾控與預防中心（CDC）最新發佈的數據指出，Omicron新變異株BA.2.12.1正在美國迅速傳播，並導致新增病例和住院人數增加，傳播速度比先前的BA.2快23%-27%，而且這個變異株有更強的感染能力或稱更強的免疫逃逸能力，亦即已接種疫苗者感染此種變異株的可能性較先前毒株更高。

加州洛磯市市民聚集在市議會外抗議強制接種疫苗的法案，一般民眾也都急切地希望盡快恢復正常生活。（圖／美聯社）

數據顯示，美國目前約有19%的新病例是BA.2.12.1，一周前此毒株病例只有11%，短短7天內，新毒株病例增加近一倍。其中增加最快的地區是東北部的括紐約與紐澤西地區，在紐約州、新澤西州和康涅狄格州，58%的新感染者都屬於BA.2.12.1變異毒株。另外在西岸的加州7日感染人數也增加了70%，同期灣區的病例則增加了155%，預料幾天內感染人數就會追上東岸。目前在全美國統計上，BA.2.12.1變異株已佔據28.2%的比例，擴散速度非常快。

在新變異毒株的推動下，美國的新冠感染人數又進入了上升期。據美國CDC發布數據顯示，以7日移動平均值來看，感染者增速為25.2%，7日住院人數增速為18.5%，陽性檢出率增速為17.1%。前白宮新冠病毒協調員柏克絲 （Deborah Birx）博士受訪時表示，美國現在應該為今夏美國南部很可能出現的病例激增做好準備。而類似情景在2020年夏天曾經出現，在2021年夏天也出現過。」

台灣的Omicron正在快速擴散，民眾對家用篩檢劑有強烈需求，許多人都提高警覺準備全力來應對疫情。圖為台北市在果菜市場發放快篩劑。（圖／本報資料照片）

先前的BA.2變異株有超過50個氨基酸突變，其中29個在刺突蛋白上。BA.2.12.1的刺突蛋白上有2個新的突變位點，分別在L452Q和S704L上交換一些刺突蛋白。國際科學期刊《自然》的醫學子刊發表的論文指出，當時曾造成大流行與高死亡率的Delta就是在L452上的突變，它可能更會攻擊肺部，致病性也更強。但是從Delta變異到Omicron時，L452突變卻消失了，不料在最新的子變體BA.2.12.1上，L452突變又再次出現。

美國約翰斯霍普金斯大學研究人員指出，這些突變使病毒能夠更快地進入細胞，對疫苗或因感染產生的抗體有更強的逃避能力。這意味著接種疫苗感染的可能性更大，曾經感染過其他毒株而自然產生抗體的人，也可能會在BA.2.12.1上再感染一次。所幸到目前還沒有任何證據表明BA.2.12.1的症狀會比Omicron及其他亞型毒株更嚴重。

雖然有很多美國人已放鬆對新冠疫情的警覺性，美國政府仍提醒民眾做好個人防疫，未來新毒株將持續出現，疫情大流行並未結束。圖為紐約市民在流動檢測站做病毒篩檢。（圖／路透）

目前BA.2.12.1很多國家都已發現，包括英國、澳大利亞、以色列、丹麥和奧地利，但目前只有美國己有快速擴散現象的報告，其他國家可能很快也會進入病例快速擴大的加速期。專家們預計，隨著感染人數增加，未來勢必還會出現各種新的變異毒株，目前已知Omicron有BA.2與BA.2.12.1之外，還有XE、BA.4與BA.5，這3者病例仍少，但現有的研究發現它的傳染力更強。南非的專家認為，現在判斷BA.4與BA.5是否會引起新一波感染高峰還為時過早，不過新變體出現應該引起人們的注意。