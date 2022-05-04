既能合體演出，團員也可各自發揮個人特質，為國內多數音樂團體的發展模式。若說能持續保持創新、翻轉傳統思維及挑戰現代音樂，則非當代音樂團體「三個人」莫屬。6月，他們即將推出的《催化效應—融．共感》以音樂與影像、舞蹈共感對話，將長期發展的3條軸線創作理念匯聚呈現，跨域激盪出精采火花。

「三個人」由箏演奏家郭靖沐、中阮音樂家潘宜彤及笛蕭演奏家任重組成，為台灣傳統音樂團體中少見以當代思維重塑聲響脈絡，創新展演形式的組合。原來就是好友的3人在2013年成軍，從首張專輯摘下傳藝金曲獎項成為焦點後，一路思考如何突破，並將團體特色與這個世代、不同領域的藝術作結合，這就是6月新點子實驗場製作《催化效應—融・共感》要挑戰的目標。

團長郭靖沐表示：「接下來會以感受出發，考量以往『觀看』舞蹈節目、『聆聽』 音樂展演，較少專注於舞蹈肢體與音樂之間的關係，透過這次組合，讓觀眾感受到3種藝術元素共同詮釋1個聲音作品，並企圖使觀眾思考，這個到底要用什麼方式去理解？」潘宜彤說，節目起心動念於「動樂、聽樂、看樂3個方向延伸，加入舞蹈、視覺的發展」。架構則回溯到2020年三個人赴法國鳳凰劇院進行駐館計畫時，特別委託3位台灣作曲家為他們與絃樂四重奏組合編制的創作為基礎去擴充。

「本來我們要丟本，後來想到其實我們的文本就是譜，既然如此，是不是透過舞蹈與視覺轉譯文本，跨藝術去產生互文？」任重說明此舉讓他們對與其他領域藝術家的合作，具有相當程度的開放性。藝術家聆聽，捕捉音樂演奏上的聲音訊息，重新再創另一層解讀，構成具象化的視覺效果，不僅實踐多領域藝術融合，也在轉譯過程中，激發出創作火光。

透過3位作曲家的作品，三個人根據樂譜的指示和訊息與作曲家討論，任重舉例：「笛子有固定指法，作曲家林煒傑則一個一個試，整理每種可能的吹奏法，彼此討論，企圖呈現笛子最自然純粹的聲音。」他們將2020年法國的音樂記錄提供給影像藝術家進行創作，而舞蹈與燈光設計則是採具體討論，提供他們更多音樂上的訊息接續發揮視覺構圖。

近10年的發展，三個人從一開始創團的無設限，到近年的沉澱與梳理，未來將朝著「經典改編」、「跨域合作」、「當代音樂」3種方向深耕。任重補述： 「其實我們一開始組團，除了因為彼此是好朋友，更同時想著：我們需不需要自己的音樂？」

在國樂系學習的他們，演奏的音樂多數來自中國，雖然國樂是一脈傳承的演進，但音樂的演奏詮釋早已隨著世代更替而去脈絡化，當傳統音樂交棒至新世代手中，三個人便分別以演奏形式、觀看角度切入，進行重塑。

值得關注的是，三個人從演奏身分轉換成創作者後，將傳統民謠改編為平易近人的小品，並持續耕耘委託創作，透過現代作曲家開發演奏技法、拓展器樂聲響的可能，再來，將節目製作視角延伸與其他領域藝術家合作，同時提升自己與觀眾的觀看視野。

郭靖沐解釋：「發展過程中慢慢把這3條路聚焦起來，所以現在可以明確知道如何規劃節目。我們後期的製作走向是以1個節目的概念去發想的，所以樂曲與樂曲間沒有停頓，試著讓彼此間是連貫的。」

不管是製作或發想，三個人總是扮演彼此的最佳主角，郭靖沐的天馬行空、任重的實作派風格，更有從旁穿針引線後下總結的潘宜彤，相乘之下將持續為當代音樂創造無限的可能。

BOX

「三個人」（3PEOPLEMUSIC）

由郭靖沐（箏）、潘宜彤（中阮）及任重（笛簫）於2013年11月組成的創作型室內樂團。3位演奏者擁有高超且獨特的演奏風格，自創團以來更譜寫多首動人樂曲、改編經典民謠、首演現代音樂作品，並積極製作跨領域展演，為台灣少見以當代思維重塑傳統音樂感官體驗的清新組合。

本文作者:張瑋珊

(本文摘自《PAR表演藝術5月號第346期》)