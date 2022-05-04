北農疫情嚴重 3日深夜起快篩陰性才能進場 03:482022/05/04 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 管制人員在第一果菜批發市場入口檢查，進入人員須出示快篩試劑陰性證明後，並投入快篩試劑回收箱。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 管制人員在第一果菜批發市場入口檢查，進入人員須出示快篩試劑陰性證明後，並投入快篩試劑回收箱。（黃世麒攝） 北農第一果菜批發市場實施快篩陰性才能進場作業。（黃世麒攝） 新冠肺炎本土疫情持續呈上升趨勢，台北農產運銷公司第一果菜市場確診人數逾200人，為遏止疫情擴散，並維持蔬果批發正常運作，農委會與台北市政府規定自5月3日晚間23時起，員工及相關從業人員進入拍賣市場需持快篩陰性證明才能入內工作。 管制人員在第一果菜批發市場入口檢查，進入人員須出示快篩試劑陰性證明後，並投入快篩試劑回收箱。 中市府餐會群聚案續燒 又爆里長確診 累計22染疫 北農223人確診 今起快篩陰才可入場 #快篩陰性 #進入 #快篩試劑 #北農疫情 #3日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北農一市快篩陰才能進延後一天 農民批：朝令夕改準備不足 15:452022/05/03 生活 市府發新冠肺炎快篩試劑兌換券 低收戶持券仍買不到 19:202022/05/03 生活 北農提醒進第一市場5道程序 取得陰性證明貼紙才能交易 20:452022/05/03 生活 「將帥無能 累死地方」 他籲基市府自購快篩試劑分發市民 16:072022/05/03 政治 南市議員提案要求比照高市府 發放弱勢快篩試劑兌換券 12:282022/05/03 生活 福又達火速核准惹議 綠委：看不出有任何問題 14:112022/05/03 政治 德快篩試劑30元被指假消息 高嘉瑜「劃重點」回嗆陳時中 11:382022/05/03 政治 國民黨踢爆台電中火高價買快篩劑 曝光各單位採購價 14:382022/05/03 政治 新北平均1個月才買得到快篩試劑 侯友宜：轉達市民聲音 11:182022/05/03 生活 快篩試劑進價59元賣100元 藍營：把人民當盤子、冤大頭 11:392022/05/03 政治 高雄＋787 娛樂圈燒不停 市府將開快篩陽性門診 15:582022/05/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。