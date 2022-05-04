管制人員在第一果菜批發市場入口檢查，進入人員須出示快篩試劑陰性證明後，並投入快篩試劑回收箱。（黃世麒攝）

北農第一果菜批發市場實施快篩陰性才能進場作業。（黃世麒攝）

新冠肺炎本土疫情持續呈上升趨勢，台北農產運銷公司第一果菜市場確診人數逾200人，為遏止疫情擴散，並維持蔬果批發正常運作，農委會與台北市政府規定自5月3日晚間23時起，員工及相關從業人員進入拍賣市場需持快篩陰性證明才能入內工作。

管制人員在第一果菜批發市場入口檢查，進入人員須出示快篩試劑陰性證明後，並投入快篩試劑回收箱。