度過了今年農曆春節假期後的風險，台灣疫情回穩，表演團隊紛紛回歸劇場，場館也列出琳瑯滿目的清單節目。歡喜之際卻也發現了一個現象——以「音樂劇」為名的演出幾乎無處不在，從3月到4月短短的時間，就有近乎20場的表演在大小場地上檔。若說是因為疫情的阻擋，讓他們在這段鬆綁期集體爆發，那麼原因就該往前追溯。或許，是2018年那波高漲的創作能量（註），衝到2019年的顛峰，本該蓄勢待發嗎？或許，是中型場館的新興，讓音樂劇看見希望？又或許，是大型音樂劇化繁為簡走向小劇，產生了彈性？但無論如何，這段時期的音樂劇所出現的現象，確實耐人尋味。

台灣音樂劇向來走的是原創路線，但近期引進的外百老匯版權劇《I Love You, You're Perfect, Now Change》（簡稱《LPC》）卻以黑馬之姿竄出，從去年的連演30場，到今年投出連演150場的震撼彈。這不僅考驗著行政的能量、觀眾的熱度，其背後的資金投注也令人好奇。在眾多演藝娛樂的選項中，若非吸引力夠高，否則難以說服投資者青睞。以國內幾個團體如UDN（聯合數位文創）、時藝多媒體等為例，在疫情的推波助瀾下，也將資金轉向國內團隊。再者，他們不只投資大型商業取向的戲，也投資中小型、有潛力的製作。收益不一定豐厚，卻極具意義。

大量的音樂劇，意味著需要大量的演員。《LPC》以模組化的方式練兵，讓多組演員能夠靈活配搭製造驚喜，也能讓他們在期間「正常上下班」或自由接案。在經過嚴密訓練後，更能提升能力出演其他劇團更重要的角色。此外，也有在流行、影劇圈的藝人或歌手大量投入音樂劇，如賴雅妍、丁噹、倪安東、盧學睿、李千那、周定緯等都曾肩挑大梁，連脫口秀名嘴博恩都在《台灣有個好萊塢》的特定場次出現，掀起粉絲搶票風潮。明星加持的行銷手法亮眼，不僅刺激了舞台表現，也給了幕後團隊好點子，相較於以往的燈箱、路旗、電視、平面等廣告，音樂劇團隊將更多心力放在跨出同溫層，邀請知名人物、各領域KOL、網紅觀賞，之後錄製短片或文字，以其口碑作為宣傳，也引來大眾關注。

除此之外，疫情時代創造出來的新型態影集式音樂劇如《不讀書俱樂部》、《鬼歸代言人》、《SC驚釀小酒館》以類似定目劇的方式拉出一條完美的戰線，票券更是空前熱銷，在困境中找出了一條可行之路。當然，影集式的嘗試仍在初步階段，未來是否能持續散發魅力，或以此為起點，衍生出更高的市場價值，尚有待觀察。

音樂劇在台灣發展以來，至今從製作、演出、行銷、經營等，在眾多藝術家的努力下，已有摸索出一套模式。不可諱言的是，環境變化有多快，觀眾口味的轉換就有多迅速。以往依創作公式推算出來的作品能長銷20年，但現在卻沒有人能確認週期否將陡然緊縮。但從2022年音樂劇爆發的現象，也揭示表演藝術未曾止歇的能量，因此我們仍持續相信，音樂劇是一個大熔爐，有歌、有舞、有夢想、也有現實，能將更多人拉進劇場，享受一個奇蹟般的夜晚。

註：林采韻，〈現象2：原創音樂劇大爆發，卅年發展迎「高點」？ 蓬勃背後卻見蒼白 產業未來仍待努力〉，《PAR表演藝術》雜誌，312期，台北：國家表演藝術中心，2018年12 月，70-71頁。

本文作者:李秋玫

(本文摘自《PAR表演藝術5月號第346期》)