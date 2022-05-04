美國官員今天表示，美國每年對數千億美元中國進口商品課徵的懲罰性關稅預定7月6日屆滿，但如果有夠多的美國企業要求延長，還是可以延長。

由於美國面對40多年來最高的通貨膨脹率，企業窮於尋找重要供應來源，要求總統拜登（Joe Biden）廢除這項懲罰性關稅的聲浪日益高漲。

這項懲罰性關稅是2018年由時任總統川普（Donald Trump）首度實施，以報復北京當局竊取美國智慧財產和強迫美商技術轉移，金額最終調高至涵蓋每年約3500億美元的中國進口商品。

除非有夠多美國企業要求延長，這項措施將於7月6日屆滿，屆時美國當局會重新審查這項措施。

美國貿易官員今天說，他們已就是否延長這項關稅正式尋求大眾意見，包括致函600家表達支持這項措施的企業。

美國貿易代表署（USTR）高階官員告訴記者：「根據法規，除非接獲延長要求，這項關稅將在四周年屆滿。」

這名官員拒絕說明物價飆高是否將是考量因素，但表示重新審查會研究「此類行動對美國經濟，包括消費者的影響」。（譯者：陳政一）1110504