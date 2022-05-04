上個周末的椰林大道車禍，發生的地點在校內，屬於道交條例管不到的區域，雖然受傷的博士生差點沒命，但是學校還是發揮了莫大的功能，成功說服傷者不要對在校內「超速」駕車肇事致人重傷的女碩士生提告，沒有司法的介入，我們無法了解事故的主因，只能從目睹車禍發生的徐教授臉書，從驚悚的描述中略窺一二。

公視的新聞引用「中央社」報導中，看到「台大博士生校內被車撞 校方初判無關超速」，菁英薈萃的台灣大學，應該不乏車禍肇事鑑定專家，所以初判或許也有可信之處，但是比較讓我三觀驚嚇的是，這樣的初判怎麼會導出校方的解決之道：「學校在重要路段與熱點已設有速限警告與超速違規取締，未來除了持續加強校園交通安全宣導，也要求駐衛警強化校園交通稽查，取締違規。」更何況，這個肇事路段的車速是20公里，如果要在速限上思考如何避免肇事，我建議台大的椰林大道直接禁止機動車輛入校，在椰林大道設置自動人行道，這在世界許多大城市也是常見。

除了校內車禍處理的離離落落，這兩天看到染疫的台大住宿生PO出的隔離照，更是不敢想像，這會是最高學府，花了許多納稅人稅金維持不墜的最高學府，在疫期中對台大的確診生，不能回家居隔的確診學生，所能提供的扶助？

教育部參加了兩年多的防疫指揮中心會議，防疫指揮中心的指揮官、副指揮官及諸位要員也都是台大的校友、老師，看到這中連「類方倉」都稱不上的打地鋪、露營，不知做何感想？

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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