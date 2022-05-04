俄烏戰爭還在膠著，美國總統拜登將在5月下旬展開任內首次亞洲之行，將先後訪問南韓與日本，引發各界關注。東海大學通識中心教授潘兆民今（4日）接受港媒訪問時表示，拜登在俄烏戰爭尚未平歇之際出訪亞洲，很顯然是在鋪陳戰略目標轉移。

根據《中評社》報導，潘兆民指出，美方時間點則是考量年底美國要期中選舉，進入下半年，拜登要設置停損點，以免衝擊選情，所以透過亞洲行轉移戰略目標，拉攏印太國家希望創造圍堵中國、經濟紅利多重效益。

潘兆民分析，當前對拜登政府而言，俄烏戰爭的發展已經不重要了，所以美國才會在此時規劃亞洲行，因為美國已順利透過俄烏戰爭達到削弱俄國目的，而美方的大戰略目標仍然是大陸，所以需要適時把焦點拉回亞洲。

另外，潘兆民認為，美國年底就要期中選舉，俄烏戰爭又久拖不決，對美國經濟造成損傷，時程已進入下半年，拜登政府必須設法停損。