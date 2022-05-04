美國天然氣價格升抵近14年高點 08:502022/05/04 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受俄羅斯入侵烏克蘭導致全球能源市場陷入混亂，美國天然氣價格3日升抵近14年高點。 美國亨利港天然氣期貨3日飆漲逾9％到每百萬英熱單位8.14美元，創下2008年9月以來最高價位。 總計過去兩個交易日，天然氣價格累漲已超過12％。分析師指出，天然氣價格攀高除了與俄烏戰事有關，另外近來美國氣溫升高，導致空調使用率增加，也帶動天然氣價格跟進飆漲。不過能源價格一路勁升，也讓原已沉重的美國通膨壓力更為加劇 俄烏開戰以來 歐盟向俄購買能源金額不減反增 投資失利 亞馬遜Q1罕見抱虧 #天然氣價格 #美國天然氣 #升抵 #導致 #俄羅斯入侵烏克蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 若真發生停滯性通膨 法人給二項投資建議 12:122022/05/03 財經 蘋果憂供應鏈問題惡化 股價盤後下跌逾2％ 11:522022/04/29 財經 歐洲要擺脫對俄能源依賴 老美不出手相救關鍵曝光 07:052022/04/28 國際 制裁失靈 歐盟狂買俄國能源 04:102022/04/30 全球財經 工商社論》全球陷入治一經損一經的混亂迴圈 04:102022/04/29 財經要聞 普丁想靠大陸救經濟 親信卻看不下去！怒嗆一句狠話 09:182022/05/02 財經 輸送管不足 美天然氣產量放緩 04:102022/05/03 全球財經 反中抗俄影響淨零進程 04:102022/05/03 時論廣場 英國擴大核能發展 04:102022/05/01 專題周報 歐股無預警閃電崩盤 兇手自首了 13:322022/05/03 財經 《國際產業》發戰爭財 肥料廠上季賺翻天 15:492022/05/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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