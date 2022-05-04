受俄羅斯入侵烏克蘭導致全球能源市場陷入混亂，美國天然氣價格3日升抵近14年高點。

美國亨利港天然氣期貨3日飆漲逾9％到每百萬英熱單位8.14美元，創下2008年9月以來最高價位。

總計過去兩個交易日，天然氣價格累漲已超過12％。分析師指出，天然氣價格攀高除了與俄烏戰事有關，另外近來美國氣溫升高，導致空調使用率增加，也帶動天然氣價格跟進飆漲。不過能源價格一路勁升，也讓原已沉重的美國通膨壓力更為加劇