美國勞工部發布JOLTs調查報告指出，3月職務空缺需求與離職人數雙雙締造歷史高點，凸顯美國就業市場目前處於相當緊繃狀態，雖然有利於勞工、但對企業卻是一大頭痛問題。
調查發現，3月職缺需求來到1,155萬個的紀錄新高，刷新2000年12月所創的紀錄，也比2月增加20.5萬個職缺。不過在同時離職人數也攀升到450萬人的歷史紀錄，則比前一個月增加15.2萬人，顯示美國大離職潮仍在持續當中。
分析師認為，這項調查結果意味美國通膨壓力料會進一步加劇，勢必帶動聯準會未來將進行一連串積極升息舉動。
美國勞工部發布JOLTs調查報告指出，3月職務空缺需求與離職人數雙雙締造歷史高點，凸顯美國就業市場目前處於相當緊繃狀態，雖然有利於勞工、但對企業卻是一大頭痛問題。
調查發現，3月職缺需求來到1,155萬個的紀錄新高，刷新2000年12月所創的紀錄，也比2月增加20.5萬個職缺。不過在同時離職人數也攀升到450萬人的歷史紀錄，則比前一個月增加15.2萬人，顯示美國大離職潮仍在持續當中。
分析師認為，這項調查結果意味美國通膨壓力料會進一步加劇，勢必帶動聯準會未來將進行一連串積極升息舉動。
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