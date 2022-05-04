本土6天累計9.6萬人染疫，昨天新增5例死亡，全是沒有打過疫苗的老年人，對此，醫藥粉專《MedPartner 美的好朋友》呼籲大家快去打疫苗，並感嘆地說，真的不要心存僥倖，以為病毒不會找上你，如今單日幾萬人的傳播，很快身邊就都會是確診者。

粉專《美的好朋友》昨在臉書上發文說，3日增加的5名死亡個案，全是沒打疫苗的老人。幾個月前就說過了，大家這麼辛苦把疫情擋在境外這麼久，不是要讓大家開心玩樂，而是要趁著這段時間，把疫苗打好打滿，面對真正的最終決戰。

《美的好朋友》坦言，那時候有聽話的朋友，現在應該都已經完整接種完疫苗了，真的發生不幸的機率也會下降很多。面對這個可「以一傳十」的病毒，進入社區以後，基本上什麼防疫方式都不可能真的消滅病毒，最有意義的就是把疫苗打好打滿。

《美的好朋友》也說，不管現在接種了幾劑疫苗，若符合資格就快去打，別以為病毒不會找上你，一天幾萬人的傳播下去，很快身邊就會有很多確診者，千萬別再心存僥倖了。