烏克蘭出動「旗手」（Bayraktar）-TB2武裝無人機 摧毀俄軍在蛇島兩據點

0830:烏克蘭武裝部隊說，他們利用「旗手」（Bayraktar）-TB2武裝無人機，摧毀了俄軍在蛇島（Snake Island）佔領區的至少兩處軍事據點。

據CNN新聞網報導，目前並不清楚，烏軍是什麼時候發動攻擊的，但烏克蘭武裝部隊南方作戰指揮部（Southern Operation Command）周二公開了相關影片。而CNN經由地理定位證實，錄影是真的。

其中一個俄軍據點似乎位於1幢建築和通訊塔之間，而另一處俄軍據點，則似乎存放了彈藥或爆裂物，因此在遭受攻擊後，引發了連環爆炸。

俄羅斯3日晚間飛彈空襲烏克蘭西部大城利維夫（Lviv）的變電站，造成變電站陷入火海、當地大停電。（圖／路透社）

Russia targeted mostly railway infrastructure in the center of Ukraine and electricity substations in the west, leaving part of Lviv without electricity. Missiles also hit a few other "infrastructural objects."



📷By locals of one of the missile stikes near Lviv pic.twitter.com/3wVk5MS3o0 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) May 3, 2022

0752:俄飛彈猛炸烏西大城 變電站陷火海大停電

《紐約時報》（New York Times）報導，俄羅斯入侵烏克蘭進入第70天，在宣稱戰場聚焦烏東後，俄軍3日晚間對西部大城利維夫（Lviv）突襲發射飛彈，一共有6座鐵路沿線的變電站遭擊中，變電站立即陷入火海，濃重黑煙壟罩天際。

變電站遇襲也造成有上萬難民棲身的利維夫大停電。利維夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）表示，俄軍的飛彈突襲造成當地的市政基礎設施「嚴重損壞」。目前已知空襲造成2人受傷。