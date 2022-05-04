0830:烏克蘭武裝部隊說，他們利用「旗手」（Bayraktar）-TB2武裝無人機，摧毀了俄軍在蛇島（Snake Island）佔領區的至少兩處軍事據點。
據CNN新聞網報導，目前並不清楚，烏軍是什麼時候發動攻擊的，但烏克蘭武裝部隊南方作戰指揮部（Southern Operation Command）周二公開了相關影片。而CNN經由地理定位證實，錄影是真的。
其中一個俄軍據點似乎位於1幢建築和通訊塔之間，而另一處俄軍據點，則似乎存放了彈藥或爆裂物，因此在遭受攻擊後，引發了連環爆炸。
0752:俄飛彈猛炸烏西大城 變電站陷火海大停電
《紐約時報》（New York Times）報導，俄羅斯入侵烏克蘭進入第70天，在宣稱戰場聚焦烏東後，俄軍3日晚間對西部大城利維夫（Lviv）突襲發射飛彈，一共有6座鐵路沿線的變電站遭擊中，變電站立即陷入火海，濃重黑煙壟罩天際。
變電站遇襲也造成有上萬難民棲身的利維夫大停電。利維夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）表示，俄軍的飛彈突襲造成當地的市政基礎設施「嚴重損壞」。目前已知空襲造成2人受傷。
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