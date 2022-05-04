金管會為明確規範解任董事長程序並完善公司治理精神，宣布將修正「公開發行公司董事會議事辦法」，明訂不能以臨時動議提出董事長選任或解任，須列入召集議案中、並在開會前7天通知董事，否則最高可處480萬元罰鍰，被視為是「光洋科條款」。

靶材大廠光洋科去年11月5日董事會中，台鋼派透過臨時動議解任董事長馬堅勇、由台鋼董事長王炯棻接任，引發後續一連串經營權糾紛，相關程序問題亦引起市場議論，直至經濟部否決變更董事長登記、今年3月台鋼派董事及獨董請辭後，經營權之爭才正式落幕。

證期局主秘黃厚銘表示，此次修正「公開發行公司董事會議事辦法」並非針對特別個案，主要為明確規範解任董事長程序並完善公司治理精神，共研擬2項修正重點，將對外預告60天徵詢外界意見，預計新制最快第三季可上路實施。

金管會此次修正明訂董事會重要討論事項不得以臨時動議提出，主要考量涉及公司經營的重大事項，董事進行決策前應有充分資訊和時間評估議案，因此明訂涉及公司經營的重大事項應在召集事由中列舉，不能以緊急情事或正當理由用臨時動議方式提出。

其次，董事長的選任或解任應提董事會或常務董事會討論。公司法明定董事長選任應由董事會或常務董事會決議，解任也應由原選任的董事會或常務董事會決議。基於董事長的解任與選任同屬公司重要事項，明訂董事長選任、解任均應提董事會或常務董事會討論。

黃厚銘表示，新法將不溯及以往，上路後若有公司違規經由臨時動議撤換董事長，金管會可依證交法相關規定裁處24～480萬元不等罰鍰。且若相關程序未符合規定，公司即使逕行撤換董事長，經濟部原則上也不會准許公司辦理變更登記。