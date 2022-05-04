泰鼎-KY(4927)第1季稅後盈餘為4.14億元，年增168.1%，為歷年同期新高，由於泰鼎-KY廠區在泰國，且客戶訂單穩定，泰鼎-KY預估，第2季營收可望優於第1季，全年業績可望逐季成長。

智慧家庭/Mini LED TV、汽車板等產品出貨放量，泰鼎-KY 111年第1季合併營收約41.45億元，年增27.1%，營業毛利約為8.55億元，年增38.7%，營業淨利約為4.12億元，年增102.7%，歸屬於母公司業主之本期淨利約為4.14億元，年增168.1%，每股盈餘2.18元，皆創歷年同期新高。

泰鼎-KY因廠區在泰國，第2季營運未受上海及昆山相繼封城停工影響，加上終端客戶需求強勁，泰鼎-KY表示，第2季看起來很樂觀，有機會挑戰單季歷史新高。

泰鼎-KY三廠新產能已陸續開出，公司計畫今年第2季再增開產線，後續將依生產需求在下半年陸續開出產能。

繼今年第1季正式啟動「泰鼎廢水循環再利用專案(Apex Aqua Project)」，導入新世代廢水處理循環系統，提高廢水回收再利用的比例，為提高再生能源投入比例，泰鼎-KY為期三年之「泰鼎太陽能方案」預計將投入約1.4億泰銖預算建置太陽能光電系統，總裝置容量將擴充至8MW，由於泰國擁有年平均日照近200天自然優勢條件，預期年減碳量有望達7000噸以上。