梅雨季第2道鋒面周日報到，氣象專家吳德榮表示，周日、下周一鋒面影響，激發對流，全台有局部陣雨或雷雨，不過在鋒面通過前後，周六、下周二也容易有強對流發展帶來雷擊、強風及瞬間強降雨，因此周六到下周二連4天都是容易有雷雨的天氣。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，周日、下周一（8、9日）梅雨季第2道鋒面影響，激發對流，全台有局部陣雨或雷雨的機率；下周二（10日）鋒面東移，大氣仍不穩定，午後有對流發展。第2道鋒面雖然還不是滯留鋒，但在其通過前後，也就是周六、下周二大氣已很不穩定，容易有強對流被激發，應注意其所伴隨而來的雷擊、強風及瞬間強降雨。

至於近日天氣，吳德榮表示，今日受偏東風影響，迎風面低層水氣較多，東半部有局部短暫陣雨，中層仍有鬆散雲層移入，西半部近山區有零星飄雨；全台氣溫回升，北舒適南微熱、早晚涼，北部氣溫18至25度，中部20至28度，南部20至30度，東部17至29度。

吳德榮指出，周四、周五（5、6日）仍受偏東風影響，東半部有局部短暫陣雨，西半部多雲時晴，山區午後有局部短暫雨的機率；各地氣溫逐日回升。周六（7日）大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨機率。