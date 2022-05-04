花蓮昨晚下起大雨，年約23歲的陳姓男子，昨晚騎乘機車行經壽豐鄉台11丙線時，疑光線昏暗，雨天視線不良，不慎撞到馬路上的牛，由於撞擊力道大，陳當場從機車上噴飛數公尺遠，頭部重撞地面，大量出血，且下巴粉碎性骨折，經送醫救治後，仍回天乏術。警方已通知57歲的黃姓女飼主到場說明，釐清整起事故。

花東公路昨(3日)深夜驚見黃牛逛大街，一名騎士高速衝撞噴飛慘死。(警方提供)

陳男昨晚8時25分，騎乘機車沿台11丙線北往南方向行駛，當時下著大雨，加上道路光線昏暗，在11.5公里處，不慎撞到站在路上的牛隻，不過撞擊力強大，陳男當場從機車上噴飛至數公尺遠，且頭部重擊地面，大量出血，且下巴粉碎性骨折，顏面多處骨折，當場失去意識，僅剩微薄的呼吸心跳，牛隻則是屁股狂流血。

救護人員趕赴現場後，先將他送上救護車，怎料陳男狀況每況愈下，消防局趕緊加派救護車支援，並在現場對他進行5分鐘的急救措施，隨後再送往花蓮慈濟醫院救治，仍在晚間9時30分宣告不治。

吉安警分局也找到肇事牛隻的黃姓女飼主到場說明，並製作筆錄，進一步調查釐清整起事故的原由。

台11丙線旁，有不少大面積的草原，供牛隻吃草，因此當地經常發生車輛撞擊牛隻的事故，釀成人員死傷，即便飼主設置鐵絲網放牧，仍攔不住牛隻逃脫，花蓮縣政府也強制牛隻掛耳標，以便辨識飼主，同時也明定省道200公尺內禁止放牧牛隻，違反者將面臨罰鍰，飼主應善盡管理牛群責任。