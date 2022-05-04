女星可藍與交往6年的網路廣告業務男友於2013年結婚，婚後持續在臉書分享生活點滴甚至開直播互動，但1個月前卻突然暫停所有動作，並表示會在醫院待上一陣子，直到昨天(5/3)可藍才吐露原因，老公4月初突然在家暈倒，送醫診斷發現長腦瘤，她堅強陪伴老公動大手術，曝光過程相當煎熬，所幸如今好轉中。

消失了一段時間的可藍，昨天在臉書po文，詳述了發現老公長腦瘤的離奇過程，表示老公有段時間覺得肩頸非常僵硬，連續幾個禮拜睡不好，期間有去看復健科並拿藥，但「痛到不舒服睡不著覺的血液打不上頭腦」，直到上個月6日他凌晨掛了急診，第一次照X光、抽血沒發現異狀，因此拿藥後返家，沒想到當天下午老公就在家暈倒，他們再度緊急搭救護車前往急診，被安排做電腦斷層才發現了腦瘤，「我們原先一直以為是上班族的肩頸問題⋯完全沒想到腦部」。

可藍得知老公長腦瘤，瞬間崩潰，但不得不堅強面對，檢查確定長腦瘤當天，為解決急性腦水腫問題，因此可藍老公立即開顱做引流手術，中間怕感染又做了一次腹腔外引流手術，這一動刀，讓他住了加護病房10天，而因疫情關係，家人沒辦法探視。

只能待在家等候的可藍，為了讓老公放心，努力地維持家裡的原樣，白天帶孩子，抓到空檔就去拜拜求平安，晚上翻遍相關資料、請教朋友，「睡不著的時候就寫卡片或是做家事，不想一個人靜下來太久」，坦言老公開刀前兩晚真的很難熬，直到他出了加護病房，但難關馬上來到，他們得抉擇腦瘤如何處理。

可藍透露，老公的腦瘤長得很深，「很靠近松果體，而且不小快要四公分，被靜脈包圍著的腫瘤也是增加了困難度」，也正因腦瘤剛好壓迫在腦脊髓液的水管出水口，才導致腦水無法排出，因此肩頸僵硬、耳鳴，「萬幸，尚未腦出血，也還有意識，暈倒送醫是關鍵」，因此夫妻倆決定開刀取瘤拿乾淨後再後續治療，

「知道它是什麼，知道病理才能對症治療」，就這樣可藍老公一個月內被4度全身麻醉，上個月25號動了大刀拿掉腦瘤。

可藍非常感謝醫護的專業照料，拿掉腦瘤後的老公恢復得不錯，如今已可下床走動、自行進食，也能自己上廁所，睡得也安穩了，只需後續調整生活並多休養，返家後應可慢慢恢復，可藍嘆這段時間是趟奇幻旅程，「讓我學習也長知識，也了解到一個人可以多麽堅強，也了解到人是如此脆弱，甚至讓我起了想去考看護證照的想法⋯」。

她也感受到老公的辛苦與勇敢，「我知道你很努力很認真，我不會要你快快好起來，因為慢慢來，慢慢調整好，比快重要！接下來這絕對是一輩子的事情！」，老公曾跟她說，真的沒有比健康更重要的事情，他們苦中作樂，把開刀住院這段時光當成蜜月旅行，「畢竟沒有小孩打擾的陪病時光也是極為難得的，老天爺要你好好休息一下，去思考去放鬆去把握時間跟自己對話」，也喊話眾人，「重視身體不舒服的警訊，不要輕忽身體給的每個反應，有發覺跟平常不一樣的感覺就要去看醫生！」，並感謝每個人的關心與祝福，希望大家都能健康平安。