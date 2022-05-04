日前有台大確診學生公布校方的處理方式，是將他安置在會議室、無衛浴設備還要忍受蟑螂四處亂竄，引起民眾關注。媒體人黃揚明指出，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組的召集人不就是張上淳教授嗎，而他同時也是台大的副校長，但台大用此方法處理確診生，豈非顯示「最高學府、最低行政品質」。

日前有台大生表示，確診後被校方安置在會議室中，沒有衛浴設備、床鋪，還有蟑螂四處亂竄，也沒收到校方人員的協助，質疑「校方有在為確診學生爭取權益嗎？」

另有其他台大學生在Dcard分享更多隔離照片，只見數個帳篷被編號，且PO文學生還提醒「要住二號帳篷才有延長線可以用」，讓許多人吐槽「這樣就算確診也不會想通報吧」。

黃揚明昨（3）日表示，台大對確診學生的處理模式，校長管中閔當然責無旁貸，但更讓人難以置信的是，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組的召集人張上淳教授，是這所學校的副校長，讓他忍不住說「最高學府、最低行政品質」。

對於引起各界關注，台大表示因學期中無法清空校內宿舍作為隔離宿舍，在資源有限的狀況下，已承租的會館全棟要提供在境外生、離島生、遠地生等返家有困難的同學身上，因此勸導需隔離的本地住宿生返家隔離，並指出目前也正洽談包棟外地館舍作為住宿生確診者的隔離宿舍，初估共將投入近千萬元經費照護住宿同學，學校的住宿組輔導員亦透過通訊軟體（如Line）或電話聯繫、關心同學，絕無不理會同學的情事。