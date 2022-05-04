網家(8044)公布第一季財報，第一季合併營收117.09億元，為歷年同期新高，年增1.9％，營業淨利0.01億元，雖然本業較去年同轉虧為盈，但商品促銷與行銷推廣費用仍較高，營業費用持續增加；而旗下金融科技事業首度貢獻獲利，金融科技事業營收3.2億元，年成長率354.9％，營業淨利為0.1億元，比去年同期營業損失0.72億元轉正；歸屬於母公司業主稅後淨損0.32億元，每股稅後淨損0.25元。

網家看好電子商務與金融科技結合趨勢，以電商服務為核心，積極擴張行動支付、線上保險、BNPL（Buy Now Pay Later，先享後付）與第三方金流等FinTech產品發展。近期，金融科技事業再推出新服務，廿一世紀旗下Pi 拍錢包導入「慢點付」新功能，成為全台支付同業中，率先結合BNPL產品的行動錢包，主打免綁定信用卡、免儲值，即可享有延後付款、單筆三期零利率的服務。

本業B2C電商事業部分，PChome 24h購物今年首季APP下載數年增超過30％，APP活躍會員數亦呈現雙位數年成長率，深耕行動端策略、提升會員黏著度成效顯現。第一季包含PC主機及零組件、大家電、食品、美妝保養、時尚都有不錯的業績成長表現。然而，業績最主力的3C產品（Computer、Communications、Consumer-Electronics），持續受到供應鏈短缺及到貨延誤等影響，尤其使用高階晶片的相關產品如旗艦手機、高階平板、遊戲主機等，始終處於供不應求的失衡態勢，導致營收成長深受限制。

在零售市場高度競爭下，商品促銷與行銷推廣費用仍較高，不過近一季來已持續調整產品組合及毛利結構，調整效益已逐步發酵。

PChome 24h購物持續開拓新客群、激活舊會員、刺激活躍會員回購率與消費力．同時，深化非3C產品的品牌經營，並增加跨品類間交叉導流與追加銷售的機會。

隨著旗下A7物流中心預計於下半年正式加入營運陣容， 屆時包括倉儲總樓地板面積、可容納商品數、每日包裹處理量皆會有大幅度的增長，藉由自動化與AI人工智慧雙軌結合的智慧倉儲設計，將提升整體倉儲運作效率，優化撿配及出貨效能。

網家也延攬前國際醫藥物流集團裕利台灣資深副總經理張麗玲加入PChome集團，擔任運籌長暨副總經理一職，為網家倉儲物流規畫新藍圖。