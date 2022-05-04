陳芳語（Kimberley）與傳出曾論及婚嫁的男友林利豪分手後，日前上網路節目《驚奇玩起來》認了「我男女都喜歡」，大方承認雙性戀身分，直率性格讓她人氣再度攀升，不過近來傳出有了新戀情，約會時更不顧藝人身分，當眾親暱餵食放閃，愛的相當火熱。

根據《鏡週刊》報導，陳芳語新歡是樂團「血肉果汁機」鼓手，本職是物理治療師的彥文，男方有過婚姻且育有女兒，不過依然不減陳芳語對他的濃濃愛意，兩人日前被直擊在居酒屋晚餐約會，愛得火熱的兩人，不僅親暱餵食彼此，還當眾喇舌閃瞎眾人，陳芳語更是倒進男方懷裡撒嬌，還朝臉頰送上香吻，愛的相當火熱，用餐完畢後，男方便開車送陳芳語返回住處，直到隔天下午，才見到陳芳語外出辦事，但仍不見男方蹤影。

據悉，陳芳語五一連假造訪花蓮各個景點，就是跟彥文共同出遊，雖然各自在IG留下不少紀念照，但相當保護這段戀情的兩人，照片中並沒有出現彼此身影，但一張男方對著鏡子的自拍照，比對後是位於花蓮七星潭的民宿，才意外讓兩人共同出遊一事意外露了餡。

對於陳芳語是否與「血肉果汁機」鼓手彥文戀愛進行式？她所屬的公司「華風」回覆：「目前確實是新朋友互有好感，進度友達以上戀人未滿，請大家給一點空間，謝謝大家的關心。」