歐冠足球賽4強在台灣時間今天凌晨繼續開踢，利物浦以3：2獲勝，加上前一戰的總進球數以5：2淘汰黃軍比利亞雷亞爾，成功晉級最後的冠軍戰，這是利物浦隊史第10次晉級歐冠決賽，也是近5年來第3次進軍歐冠決賽，實力相當穩定，接下來他們的對手將是皇家馬德里與曼城間的勝者，他們將在台灣時間明天凌晨展開較量

Liverpool secure their spot in Paris ✅



Who will join the Reds in the 2022 #UCLfinal❓ pic.twitter.com/U3yygc5wSF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 3, 2022

此戰利物浦讓對手攻進2球，但自己再追加3球，完全掌控著比賽命運，比賽第3分鐘比利亞雷亞爾率先展開攻勢，卡普埃(Étienne Capoue)在門前接球時不貪功，馬上回傳給更靠近球門的迪亞(Boulaye Dia)，後者射門成功，此系列戰黃軍總算進球。到第39分鐘，卡普埃再次於禁區右側往中間傳，科奎林(Francis Coquelin)高高跳起用頭槌進球取得2：0。

Liverpool reach the Champions League final for the third time in the last five seasons 😤 pic.twitter.com/C3UaDwX7zJ — B/R Football (@brfootball) May 3, 2022

利物浦看苗頭不對開始反擊，球星薩拉(Mohamed Salah)禁區外直傳給巴西球員法比尼奧(Fabinho)，起腳射入漂亮一球，追成1：2。第68分鐘利物浦狀態火熱再進球，亞歷山大阿諾(Trent Alexander-Arnold)大膽將球傳到門前，迪亞茲(Rúben Dias)破門成功，此戰追平成2：2。第75分鐘，比利亞雷亞爾傳球失誤，門將還大膽衝到半場試圖攔截，讓門前無人防守，馬內(Sadio Mané)一條龍切入輕鬆進球。

最後利物浦以兩場加總5：2淘汰比利亞雷亞爾，晉級冠軍戰，此戰利物浦有15次射門、5次射正，控球率57%、傳球成功率高達75%，吞下1張黃牌，比利亞雷亞爾5次射門2次射正，控球率43%、傳球成功率69%，有2張黃牌1張紅牌。而在利物浦獲勝後，身為股東的NBA球星詹姆斯(LeBron James)也相當開心，在推特上發出笑臉表情包，說「心情真不錯」。