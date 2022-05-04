民進黨立委高嘉瑜批抨快篩試劑價格太高，遭衛福部部長陳時中反嗆「假訊息」，綠營人士也紛紛聲援陳時中，引發熱議。港媒則分析認為，高嘉瑜為民發聲不惜多次砲口對內，此舉雖讓黨內不滿卻獲民眾高度支持；誠然，她目前不太可能被民進黨提名參選台北市長，但民間輿論已發酵，加上她雄厚的基層實力，才會導致陳時中情急下口不擇言。

香港媒體《中評社》4日評論表示，高嘉瑜槓上陳時中後，民進黨內包括駐德代表謝志偉與多位立委，紛紛跳出聲援陳時中。而高嘉瑜批評黨內已非首次，且每回都未能獲得黨內支持，甚至有不少同志公開反對他「砲口對內」的行為。

儘管如此，評論分析，高嘉瑜在民進黨內沒有特別的派系，她也曾多次為沒被提名選立委而槓上黨中央，後雖如願獲提名參選立委，也是因為她在內湖、南港區議員得票實在太高，第一高票寶座難以撼動，民進黨才不得不向「現實」低頭。

針對高嘉瑜槓上陳時中一事，評論直言，高嘉瑜此舉雖被陳時中指控是「假訊息」，並遭綠營圍剿，卻博得民眾好感，不僅網路聲量再度攀升，民間甚至出現高選台北市長的呼聲。以目前情勢，民進黨不可能提高選台北市長，但論實力與民意，高嘉瑜不見得輸陳時中，光內湖、南港地區的超高民意基礎就比陳時中有優勢。尤其，高嘉瑜點出防疫致命傷重創陳威信，為陳時中選台北市長再添變數，故陳情急之下才會直接回「假訊息」三字；該評論認為，此舉形同將高嘉瑜當成「對手」在打。