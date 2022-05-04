統一超(2912)7-ELEVEN門市據點即日起與i預購、i划算串聯，推出居家補給箱、日用品量販優惠，滿足民眾全時段線上訂、門市取的低接觸消費需求，搶攻居家防疫商機。

疫情催生宅食經濟，7-ELEVEN指尖網購平台「i預購」積極掌握民眾居家防疫商機，4月疫情升溫後，進站瀏覽人次較上月成長兩成以上，除了日用品、飲料、生鮮、冷凍調理食品銷售持續暢銷外，隨著居家上班及遠距教學人數增加，也帶動3C家電、居家娛樂商品業績穩健成長，帶動整體業績較去年同期成長近兩成。

為滿足居家儲糧需求，統一超即日起於6400家7-ELEVEN門市據點與i預購、i划算串聯，推出居家補給箱、日用品量販優惠，備足日常蔬菜水果蛋品與營養品，更提供人氣甜點等宅家療癒小確幸，滿足民眾全時段線上訂、門市取的低接觸消費需求；門市「i划算」群組滿足民眾就近安心購買生鮮商品需求，推出在地當季新鮮水果、單包產銷履歷蔬菜，主打不用到辦公室揪團、在家也能一指團購，其中3月起人氣熱銷商品-網紋洋香瓜已銷售近萬組，更帶動相關類別業績翻倍成長；自5月2日起也將推出「香濃古早味土芒果」、「新鮮族有機鮮採鳳梨」等當季水果、線上購物平台「i預購」也上架台塑有機農場、新鮮族等知名品牌「蔬果箱」，依單身、小家庭等客層規畫獨家販售5種規格，一箱可購足多樣生鮮蔬菜、蛋品等居家必備食材，全程低溫新鮮配達門市，同步販售宅配到府的「箱購水果」。

統一超3月合併營業收入232.09億元，較去年同期增加4.85%，創下歷年同月新高，累計第1季合併營收為677.36億元，年增4.13%。