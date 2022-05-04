小編今天（4日）精選5件不可不知的國內外財經大事。Fed官員3月時已將利率調升1碼。會議紀錄顯示，Fed在本周三例會料將宣布升息2碼並開始縮減資產負債表。美國公債殖利率勁揚亦打擊美股表現，標普500指數今年以來累跌13％，專家表示，過去幾個月以來，股市只能用「慘烈」兩字來形容。

【1】Fed升息前夕 美債息升破3％

市場預期聯準會（Fed）4日決策會議將一口氣宣布升息2碼，促使大批投資人拋售手中持有的美國公債，令美國10年期公債殖利率大幅走揚，3日最高觸及3.1％，此為2018年底以來首見。

美國10年期指標公債殖利率繼周一盤中突破3％之後，周二盤中又再站上此一關卡，改寫2018年12月3日以來最高。

【2】匯豐降評二線晶圓代工

半導體庫存修正討論如火如荼，匯豐證券最新加入論戰，直言現在已經不是「會否」進入修正的問題，而是該關注何時開始、程度有多嚴重兩面向，一口氣降評二線晶圓代工的聯電、世界，唯一青睞龍頭台積電。

【3】11家股東人數暴增創新高 台積電股東 單月飆增10萬人

外資連續第三年提款台股約1.7兆元，但內資買盤順勢承接共同對抗外資，趁著4月台股二波急殺，最低來到16,219點波段低點，內資買盤大舉湧入，股東人數飆新高，百萬股東的台積電及中鋼，到4月底止股東數各飆高至132.93萬人及109.23萬人，雙雙寫下歷史新高，其中，台積電股東數一個月內就暴增10萬人。

【4】全球Chromebook第1季出貨跳崖 暴跌六成

由於主要國家教育市場已處於飽和階段，今年第一季全球Chromebook出貨總量對比去年同期的高峰年減六成。依IDC及DIGITIMES Research初步研調結果顯示，全球Chromebook首季出貨規模雖有落差，分別估達約510萬及410萬台，不過看好第二季仍可望進入傳統教育採購周期帶動，推升出貨以雙位數季增，但仍較去年同期大幅衰退。

【5】Costco開第一槍 衛生紙大漲價

因應原物料、運費上漲，年前衛生紙與清潔用品大廠宣布年後漲價8～20％，價格由通路與品牌廠商協議訂定價格，美式賣場Costco好市多3日證實其自有品牌科克蘭衛生紙每串從335元調至365元，調漲30元、調幅約9％；而本土社區超市美廉社則指出，有舒潔、永豐餘等二家反映，目前討論中尚未漲價。