高雄市警局林園分局大寮分駐所2日上午發生酒駕人犯脫逃，1日晚間，員警將何姓嫌犯帶回所內，隔日原先準備將人移送，未料何嫌竟自行掙脫腳鐐，趁機從派出所脫逃，拔腿狂奔幾公尺後搭上計程車，等到警方發現已經來不及，警方全力追緝，3日終於在小港區逮到正在朋友住處呼呼大睡的何嫌到案。警方訊問何嫌為何逃出警局，竟獲得「怕母親一人在家孤獨沒人陪」的離譜理由。

何男向員警供稱，他趁員警不注意時，反覆用左腳嘗試用力又撐又拽，嘗試十餘次後才順利掙脫，並無使用任何工具，主要是擔心「擔心母親在家孤獨寂寞，才興起脫逃念頭」。

高雄酒駕犯逃兩天躲友人家睡大覺，超瞎落跑理由曝光。(洪靖宜翻攝)

林園分局大寮分駐所1日18時54分，接獲大寮區永芳路發生一起交通事故，肇事的36歲何姓男子騎機車自撞鄰居的機車，警方到場實施酒測，竟高達1.41mg／l，立刻依公共危險罪將人帶回分駐所偵辦，先行製作人別訊問後，將何嫌帶到人犯戒護區並上腳鐐，由於車禍事故圖等相關作業完成時已經超過晚間10時，加上疫情關係，因此未送拘留室，留在分駐所待翌日上午偵訊後移送地檢署偵辦。

就在2日上午近8時許，準備轉移偵訊地點時，何嫌趁戒護員警去上廁所，以及另一名值班員警背對打資料之際，他用不明手法解開腳鐐後，接著跑出派出所，拔腿狂奔約400公尺左右，到鳳林路攔下一台計程車後逃逸，而這時上廁所警員返回時發現人犯竟然不見，追出去也來不及。人逃超過30個小時後，警方終於在小港區何嫌朋友的住處逮到人。

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