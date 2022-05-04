美國聯準會〈Fed〉緊縮政策步調加快，推升美元走強，財信傳媒董事長謝金河以「美元強勢，世界必有大事！」為題在臉書發文指出，美元指數近期來到103.928的19年新高，資金回流美國，對於體質不佳的新興經濟體勢必造成重傷害，全球經濟一定重新洗牌，他提醒大陸有可能掉入日本失落30年的陷阱。大陸人民銀行貨幣政策委員會委員王一鳴則對大陸經濟仍有信心，強調力拚使第2季經濟成長率重返5%以上。

謝金河表示，他把美元指數過去40年的變化拉出最長的線圖，赫然發現美元匯率每一次大漲，世界都出廣場協議，日圓從263.5兌一美元開始走向漫長的升值道路，1989年底，日經指數從38957慘跌下來，1995年日圓升值至79.75，而這是日本陷入失落30年的關鍵轉折。

「2011年日本歷經地震、海嘯，日本慘到極點，但日圓竟升值到75.35，這些年日本歷任首相都想讓日圓貶值，都難以如願。」謝金河說，日本在困局中掙扎30年，現在終於出現曙光，這陣子日圓一度貶破1美元兌130日圓的關卡。

謝金河進一步指出，美元指數的另一個高點在2001年，那年911恐怖攻擊，美國遭到重創，美元成避險貨幣，而大陸則在美國全力加持下，加入WTO〈世界貿易組織〉，成為全球化最大受益者，經濟加速奔馳；而美元的下一個高點在2007年，這時美國經濟熱到最高點，油價漲到147.5美元，後來爆發威力驚人的金融海嘯，這次美元指數跑到103.928，也意味了世界經濟必有大變化。

謝金河強調，現在最醒目的數字是日圓急貶到131.23，日圓從101.23，一下子急跌近三成，對於一般國家來說，形同世界末日，但日本陷入通縮30年，這回反而是日本重塑競爭力的好時機。

謝金河分析，日圓貶，韓元跟著貶，新台幣一定跟著貶，這是三位一體的連結，而這次美元、美債殖利率都走高，資金可能從大陸大規模流出，製造業出走，房地產出現泡沫危機，大陸經濟將面臨嚴峻考驗，稍不小心，大陸有可能掉入日本失落30年的陷阱，美元強勢，又是一次世界大變化的開端。

大陸人民銀行貨幣政策委員會委員王一鳴則說，大陸經濟發展潛力足、空間大、韌性強等長期優良的基本面沒有變，不過短期經濟受疫情等影響仍有挑戰，需要實施更大力度的宏觀政策沖淡疫情帶來的負面影響，力拚第2季經濟成長率重返5%以上，為全年實現5.5%目標奠定基礎。