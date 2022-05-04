五一連假期間，台積電ADR一黑一紅，兩天累計下跌1.5%，拖累今（3）日台股的台積電股價終場下跌7元（或1.3%）至531元，距離上周低點523元只差8元，投資人現階段勿躁進可再等等。近期台積電股價雖不給力，但先進製程進度持續領先，去年進入2奈米（N2）製程研發，計畫於2025年開始量產。外媒報導，台積電首批2奈米晶片客戶是蘋果和英特爾，預估於2026年交貨。

外媒《TomsHardware》報導，最近10年，蘋果一直是台積電最大客戶、貢獻營收居首位，即使在2 奈米節點上成為首發客戶也是料中的事；而英特爾打算委託台積電代工來製造GPU（繪圖處理器）和各種SoC（系統單晶片），這些都需要先進製程技術來完成，推估英特爾訂單量，有望成為台積電主要客戶之一。

由於第一批2奈米晶片，將在2026年交付給客戶，目前還不清楚蘋果哪些晶片使用 2 奈米製程。但有分析師推測，英特爾將在其代號Lunar Lake的處理器 中，使用台積電的 N2來製造圖像模組。

報導指出，包括超微（AMD）、輝達（NVIDIA）、博通和聯發科等公司，未來也將陸續採用2奈米、3奈米製程技術，但時間上會比蘋果和英特爾來得晚。

據 DigiTimes 日前報導，超微（AMD）、輝達（NVIDIA）和聯發科等台積電客戶，將於2023年底或2024年的某個時間點，針對台積電3奈米產能分配進行談判；而2奈米產能分配談判也將在2023年展開。

台積電預計在竹科寶山二期興建Fab 20超大型晶圓廠，未來將成為2奈米生產重鎮，共興建4座12吋晶圓廠。預計2024年下半年進入風險性試產，2025年進入量產。台積電2奈米製程將採用奈米層片（Nanosheet）的環繞閘極（GAA）電晶體架構，技術開發進度符合預期。

至於，台積電3奈米N3製程使用鰭式場效電晶體（FinFET），預計在今年下半年量產，並推出N3E製程作為3奈米家族的延伸。