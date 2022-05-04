本土疫情大爆炸，確診數連日創新高，相關防疫政策也頻惹議。媒體人朱凱翔昨日（3）刊出一張照片，指他的工作夥伴快篩陽性，卻必須在冷風細雨中排隊超過1小時等做PCR，人龍綿延不見終點，讓他忍不住諷刺道：「誰叫妳不是黨的人，妳只是韭菜，在那叫什麼？」此文引起大批網友回應，表示氣憤與不滿，更有人直言「太可怕了」。

朱凱翔昨日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文，刊出一張照片稱，他的工作夥伴當日喉嚨疼痛，快篩陽性，晚間8時30分許，已在冷風細雨中排超過1個小時的隊，就為了等做PCR。

朱凱翔直言，這位工作夥伴已排隊超過1個小時，前方卻尚不見等待的終點，整條人龍綿延數十人，「誰叫妳不是黨的人，妳只是韭菜，在那叫什麼？粗暴的拍照duck不必，要怪就去怪病毒」。

此文獲得近3000網友按讚、超過150則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「這人潮太可怕了」、「現場都是快篩陽性的，排成這樣不就形成防疫破口？」「說好的PCR量能呢？」「為什麼不能用預約的方式，也好減少群聚」、「人民要自求多褔」、「好心酸」、「上面的眼睛看不到下面的排隊啦」。