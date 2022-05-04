福又達家用唾液快篩試劑通過食藥署核准，但有不少民眾質疑，口水快篩可以取代戳鼻子嗎？對此，台大醫院智慧醫療中心副主任、哈佛大學公衛博士李建璋表示，唾液核酸檢測近2年來全球許多地方都有用，也經過證實與鼻咽核酸檢查正確度一致；但唾液的抗原快篩的實驗才剛開始，荷蘭一個大規模臨床試驗顯示，唾液抗原快篩的靈敏度只有66%，也就是100個新冠病患，用唾液快篩，會漏診34人。

李建璋昨在臉書上發文表示，新冠肺炎最容易透過飛沫傳染，因此唾液裡面有病毒是顯而易見的。而唾液檢查的好處很多，病患不需要承受挖鼻子的不舒服，而醫護人員也不用因為採檢而曝露在飛沫傳染的風險中。

李建璋指出，唾液檢測究竟適合檢查核酸還是抗原？準確度是否和鼻咽與鼻腔檢體一致？這幾個問題是關鍵中的關鍵，若沒有釐清，就很容易導致政策的錯誤。其中所謂的唾液核酸檢測就是現在大家在機場做的，將收集的口水送回實驗室的大機器做PCR檢查，簡單來說，就是將挖鼻子的快篩檢體換成口水。

唾液檢查準確度。（圖／翻攝自李建璋醫師臉書）

李建璋透露，唾液核酸檢查近2年來全球很多地方都有用，也已經千錘百鍊證實和鼻咽核酸檢查正確度一致。但是「唾液的抗原快篩」就不同了，它的商業化檢驗才剛開始，資料不多，最近一個荷蘭大規模臨床試驗顯示，唾液抗原快篩靈敏度，比起鼻咽快篩，差了10%以上，只有66%，也就是100個新冠病患，用唾液快篩，會漏診34人。

李建璋坦言，唾液快篩和唾液PCR（核酸檢測），誰是老鼠，誰又是老虎，想必大家心中已經有了答案，不能分不清楚，唾液PCR檢驗，準確、安全、又可以自我操作，目前台灣只有機場在使用，應要更積極的推廣，而目前剛開放通過的唾液抗原快篩，準確度不很OK，需要保守以對。

李建璋也說，討論唾液檢驗工具時，核酸與抗原兩者要分清楚，否則民眾大量使用唾液快篩將大幅增加假陰性，造成疫情的破口。「口水測PCR很準，但測抗原不凖！」