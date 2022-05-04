正基(6546)預計於5月24日掛牌上櫃，上櫃前現金增資發行普通股於公開承銷部分，共計5,095張，其中4,076張採競價拍賣。競價拍賣從今(4)日起至6日止，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為83.48元，每標單最低為1張，最高519張，以價高者優先得標，並於5月10日上午10點開標。

正基主要業務為無線物聯網通訊模組，專注於研發、 設計、行銷及技術支援，以AMPAK自有品牌，提 供無線物聯網通訊原廠解決方案，聚焦高毛利之 AIoT、工控自動化、車載、醫療應用市場。

萬物皆連網趨勢下連網模組需求強勁，正基提供軟硬體支持及無線傳輸整合專業，可以完全解決產品開發商的整合連網功能進入門檻問題。物聯網客戶群多樣化，更有不同的作業系統及應用，非傳統的Windows或是Intel平台；正基投入軟體研發多年，不僅能直接 迅速支援產品的開發整合、協助客戶解決產品和無線模組的軟硬體整合及各國安規問題，且能以標準品為不同客戶做客製化服務。

正基108、109年度及110年之營業收入分別為21.9億元、26.7億元及33.9億元；毛利率分別為12.9%、21.6%、22.3%；EPS分別為1.31元、4.76元及6.78元，營業規模持續擴大110年營業收入較去年同期成長27.25%。

因大陸封城關係，正基第二季多少會受到影響，包括組裝、原料等都有受到影響，只是整體來說，第二季表現還是會比去年同期好。整體來說，正基今年營收、獲利均有機會相較去年成長，毛利率也將會力拚成長。