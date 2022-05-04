本土疫情持續升溫，前民進黨立委沈富雄昨（3日）在臉書提出8點建議，包含如何面對確診者、快篩等，他更直言「陳時中把自己搞砸了，把天下搞亂了」。他的貼文曝光後，引發網友熱烈討論，有人就說「何止搞亂？早就亂搞了」、「現在是放牛吃草 新生活模式」。

沈富雄在臉書提到，「毋隨陳時中起舞，搞得天下大亂」，把自己面對「共存」應有8種態度綜合整理給大家看，像是通不通報已經不重要，每日確診數明顯低報，僅供參考而已、無症，照常上班或上課，有輕微症狀則在家休息，症狀不退，就醫，不要到處嚷嚷等等。

沈富雄的觀點曝光後，引發網友在本報與《Yahoo新聞》相關報導底下熱烈討論，部分已有超過200則留言，不少人說「口罩之亂 衛生紙之亂 疫苗之亂 快篩之亂…塔綠班亂的可多了」、「沈老，陳時中不是今天才搞亂大家的」、「路上看到排隊買快篩都擠在一起，不排沒事，排到有事」、大家都在說快篩，但快篩目前並不是簡單就入手的東西啊」、「人家現在只想著，如何超前部署去選舉，至於防疫?還是沒選舉重要的啦」。