縣府指示澎湖縣警察局，派員加強巡邏稽查夜店。（張茂雄攝）

澎湖知名的「薔葳」系列越南店因連續爆出有陪侍女子確診，旗下連鎖經營的「X商務會館視聽中心」、「海豹KTV」兩家店有店裡小姐確診，並導致4名西嶼民眾群聚感染，澎湖縣政府建設處長王鏘魁4日表示，3日晚間已經以電話通知暫停營業，4日會正式以書面文件送達，以免隱形的傳播鏈持續擴大。

據了解，由阮氏經營的4家店分別是馬公市海埔路的薔葳KTV、X會館，還有中正路、光明街口一棟大樓內的海豹KTV，另外海埔路的一手絕養生館也是同一位老闆經營。因有2家店的小姐陸續傳出確診新冠肺炎，建設處緊急以電話通知店家。X會館、海豹因有確診者自行店休，薔薇KTV一開始雖燈火通明，隨後看情況不對，也讓一手絕、薔薇都早早打烊休息。

根據澎湖縣政府公布的案例名單，X會館有小姐前兩天確診，海豹KTV在3日又出現一案例，以及4位去喝酒的西嶼民眾確診，縣府調查發現這4家店是同一人經營，店裡的人員會相互調動交流，所以為切斷隱藏的傳播鏈，避免造成疫情的大爆發，果斷決定由建設處電話通知店家暫停營業。

據了解，縣府已指示澎湖縣警察局，責令管區派出所加強巡邏，隨時派員加強巡檢的工作，衛生局也針對列管的養生館、按摩場所加強防疫宣導，並防業者違規營業。王鏘魁表示，今日建設處將補足相關書面通知的程序，幾日後若疫情平息，業者想復業則需報請衛生局同意，才可恢復營業，這段期間如有違規營業，會依重大疾病傳染防治法嚴加取締處罰。