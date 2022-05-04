不曉得大家還記不記得曾在 2019 年受日本電視台報導，並以「五國混血的天使臉蛋」爆紅的美少女嵐莉菜？當時才 15 歲並就讀國三，卻在強大的多國混血基因下而生得一張絕美長相，嵐莉菜不僅人氣水漲船高，更獲得了雜誌青睞並以模特兒身份出道，而相隔了 3 年，嵐莉菜除了陸續贏得了選美比賽的冠軍頭銜以外，她更開始接拍電影，並獲得了知名雜誌《Vivi》的專屬模特兒身份！

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在 2019 年便因為參加「2020 Miss ID」選美比賽而成了焦點，當年僅 15 歲的嵐莉菜便在擁有伊朗、伊拉克、俄羅斯、日本與德國的多國基因混血加持下，她不僅獲得了比賽后冠，嵐莉菜更成功與經紀公司簽約並以模特兒身份出道，並且被日媒封為「勝過天使的美貌」、「日版 LiSA」，讓粉絲都相當期待她的演藝圈發展。

時隔了多年後，今年已經 17 歲的嵐莉菜減去了嬰兒肥的稚氣，不僅身形更為修長，就連五官也顯得更為精緻。(圖/JKF提供)

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嵐莉菜的瓜子臉蛋與深邃眼鼻也被不少人認為與日本首席模特兒藤井 Lena 相似。(圖/JKF提供)

從嵐莉菜的 IG 可看到她擔任模特兒的工作側拍照，不過成熟又亮眼的外貌實在讓人難以相信她只有 17 歲。(圖/JKF提供)

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而從去年便加入了日本雜誌《Vivi》專屬模特兒一員的嵐莉菜，除了在日前成功登上雜誌封面以外，她也和新生代導演川和田惠真合作新片《My Small Land》，嵐莉菜將在片中飾演居住在日本的 17 歲的庫德族少女撒拉，在某日失去了居留權，使她的平凡人生頓時跌落谷底，而《My Small Land》也是嵐莉菜首次擔綱電影主演的作品。

當年青澀的混血小女孩不僅沒有走歪，反而如粉絲所願地開拓屬於自己的演藝圈道路，不曉得大家看到嵐莉菜的發展，是否都替她感到相當開心呢？如果想知道更多消息，還請持續鎖定 JKF 的後續報導。