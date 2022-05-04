不曉得大家還記不記得曾在 2019 年受日本電視台報導，並以「五國混血的天使臉蛋」爆紅的美少女嵐莉菜？當時才 15 歲並就讀國三，卻在強大的多國混血基因下而生得一張絕美長相，嵐莉菜不僅人氣水漲船高，更獲得了雜誌青睞並以模特兒身份出道，而相隔了 3 年，嵐莉菜除了陸續贏得了選美比賽的冠軍頭銜以外，她更開始接拍電影，並獲得了知名雜誌《Vivi》的專屬模特兒身份！
在 2019 年便因為參加「2020 Miss ID」選美比賽而成了焦點，當年僅 15 歲的嵐莉菜便在擁有伊朗、伊拉克、俄羅斯、日本與德國的多國基因混血加持下，她不僅獲得了比賽后冠，嵐莉菜更成功與經紀公司簽約並以模特兒身份出道，並且被日媒封為「勝過天使的美貌」、「日版 LiSA」，讓粉絲都相當期待她的演藝圈發展。
而從去年便加入了日本雜誌《Vivi》專屬模特兒一員的嵐莉菜，除了在日前成功登上雜誌封面以外，她也和新生代導演川和田惠真合作新片《My Small Land》，嵐莉菜將在片中飾演居住在日本的 17 歲的庫德族少女撒拉，在某日失去了居留權，使她的平凡人生頓時跌落谷底，而《My Small Land》也是嵐莉菜首次擔綱電影主演的作品。
當年青澀的混血小女孩不僅沒有走歪，反而如粉絲所願地開拓屬於自己的演藝圈道路，不曉得大家看到嵐莉菜的發展，是否都替她感到相當開心呢？如果想知道更多消息，還請持續鎖定 JKF 的後續報導。
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