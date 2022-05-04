被封為「國民MC」的南韓知名主持人劉在錫，因親民、好相處的性格，加上幽默詼諧的主持風格，與極佳的人品，讓他受到大批觀眾的喜愛，私底下的一舉一動也因此受到矚目。近日一名YouTuber找來電視台相關工作人員分享電視台的日常及明星們私下的一面，該員工意外透露自己在電視台工作時巧遇劉在錫的場景，再度受到網友熱烈討論。

在影片中，電視台女員工透露自己因為要隨時注意內部的動態因此經常在四處走動，某次在移動的過程中不小心跌倒，恰好碰到一旁正在錄影的劉在錫，而當她跌倒的當下劉在錫便突然表示「不好意思，稍等一下」中斷錄影，接著走到她身旁親自遞給她ok蹦，並詢問傷勢「您還好嗎？您是不是摔倒了」讓她感到相當驚訝。

因為女員工表示，當時的情況對於劉在錫來說她只是經過附近的一般民眾，並不是製作該節目的相關工作人員，但他一見到路人跌倒，便馬上暫停拍攝行程向前慰問，對於一般大明星來說是不太可能的事情，因此有時候電視台的人私底下都會開玩笑表示「要是劉在錫當上總統就好了」，意外曝光劉在錫在電視台受歡迎的程度，以及私底下的真實面貌。

另外，女員工也透露自己對於李光洙也是印象深刻，因為即使只是擦肩而過的工作人員，李光洙也會牢記在心裡，這對每天要見50多名工作人員的藝人來說相當不簡單，但李光洙卻做到了，他也是會默默關心對方的類型，因此同樣受到不少人讚賞。