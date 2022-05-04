南非出現Omicron亞變種BA.4、BA.5，當地病例暴增可能進入第5波疫情。

究竟Omicron亞變種會造成患者重複感染嗎？南非近期出現新亞變種BA.4、BA.5，當地專家指出，新數據顯示在未接種疫苗患者中，確實看到BA.4、BA.5亞變種逃脫患者先前感染Omicron時建立的自然防禦，專家直言，這就是南非疫情再起的原因。

《紐約時報》（New York Times）報導，近期南非新增確診病例翻了3倍，陽性率及住院率都上升，當地4月中，單日新增確診人數還曾來到1000例以下，目前已暴增至4000至6000例不等。

疫情再起主要和BA.4及BA.5有關，南非瓜祖魯那他（Kwazulu-Natal）「研究創新序列」研究所所長、病毒學家德奧里維拉（Tulio de Oliveira）表示，BA.4、BA.5的出現，顯示了當全球免疫力提升之際，病毒可以如何以不同的方式進化。

他說目前看到的初步跡象是，不是出現全新的新冠病毒變異株，而是現有的變異株開始產生自己的譜系。

在具有高度傳染力的Omicron於2021年底肆虐南非後，專家預估當地應該有高達90%的民眾體內存在部分免疫力，多數人的免疫力主要來自曾經染疫，《紐時》數據顯示，南非目前僅有31%民眾完整接種疫苗。

德奧里維拉表示，新數據顯示在未接種疫苗的人群中，確實看到BA.4、BA.5逃脫人體感染Omicron後建立的自然防禦跡象，並且造成患者有症狀感染，他坦言這就是南非出現新一波疫情浪潮的原因。

目前科學家還在研究南非新一波疫情下患者的症狀為何。

不過華盛頓大學流行病學家莫卡德（Ali Mokdad）也解釋，自然染疫所誘發的免疫力通常會在3個月後開始下降，因此現階段開始看到重複感染情形是很自然的事。