投資人縮手觀望聯準會召開的貨幣政策會議，周二美股主要指數連續第二日陷入震盪並拉尾盤收高。聯準會料將於周三宣布升息50個基點，投資人買進金融股。

★主要指數

道瓊指數收漲67.29點或0.2%，為33,128.79點，盤中一度跌近150點，也曾倒漲280點。

標普500指數漲20.1點或0.48%，為4,175.48點，一度上漲逾1%。

那斯達克指數漲27.74點或0.22%，為12,563.76點。

費城半導體指數漲22.7點或0.75%，為3,044.9點。

★消息

美國央行周二召開為期兩天的貨幣政策會議。根據芝加哥商品交易所FedWatch工具，交易員預期周三美國央行升息50個基點的可能性為99.9%，這將是聯準會自2000年5月以來最大幅度的一次升息。投資人將密切關注聯準會主席鮑爾周三在會後記者會上，就利率和縮表的未來路徑發表評論。

4月華爾街股市受到重創，投資人擔心聯準會無法引領經濟軟著陸、大型成長股業績表現好壞不一，再加上俄烏戰爭和中國實施嚴格的防疫封控，導致三大指數全面重挫，道瓊指數月線跌4.9%，標普500指數4月累計下跌8.8%，創下2020年3月以來最大單月跌幅。以科技股為主的那斯達克指數月線更崩跌13.3%，創下2008年10月全球金融危機時期以來最大單月跌幅，因利率走升的環境對估值已高的成長型股票打擊尤大。

根據美銀提出的調查報告，在經歷近來美股暴跌後，散戶看空美股程度已經達到2009年3月金融危機時期以來的新高點。

美國10年期指標公債殖利率在周一達到新里程碑後回落。10年期債息周一升至3.01%，創下2018年12月以來新高，周二跌破3%。

美國商務部公布3月工廠訂單成長2.2%，遠超出經濟學家預期。

美國勞工部公布，3月職缺達1,154.9萬個，再創歷史新高。

周二紐約期油收跌2.76美元或2.62%，為每桶102.41美元。倫敦布蘭特期油收跌2.61美元或2.42%，為每桶104.97美元。投資人擔心中國嚴格的防疫封控將削弱原油需求。

美國貿易代表署（USTR）官員表示，美國每年對價值數千億美元中國進口商品課徵的關稅預訂於7月6日屆滿，視美國企業的需求而定，美方將評估是否延長。該官員未表明是否將物價飆漲納入考量，僅表示會研究這對美國經濟與消費者的影響。