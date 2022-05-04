全台不少人都是久坐在辦公桌前，每天使用滑鼠相當久的上班族，而羅技就委託東方線上市調公司進行「2022上班族辦公行為大調查」，發現約70%上班族的辦公室鍵鼠配件由公司提供，近70%都表示不滿意、95%上班族感覺勞累，每日用鍵鼠時間長達6.8小時，近80%更是因使用鍵鼠超過8小時，過長的時間就與姿勢不當而造成肩頸手部痠痛麻、僵硬、無力等症狀問題，因此近日就推出了全新LIFT人體工學垂直滑鼠，適合亞洲人中小手型，且擁有人體工學協會健康雙認證，舒適上手揮別隱形傷害。

Logitech LIFT人體工學垂直滑鼠，推出珍珠白、石墨灰、玫瑰粉 3色，定價2490元。（Logitech提供）

Logitech台港澳總經理施前江就表示，疫情改變了消費者的辦公習慣，因此也紛紛開始添購或更換既有的鍵鼠設備，Logitech人體工學鍵鼠系列產品因專為打造舒適健康辦公而生，自去年開始在市場上需求大增，銷量暴增達業績翻倍成長。而此次的全新LIFT人體工學垂直滑鼠，不僅符合亞洲人中小手型，手更能自然擺放在桌面上，其特殊的57度傾角提供最舒適的握感，使手掌能夠完美貼合，加上柔軟橡膠紋理設計，久握也不怕累，搭配Smart Wheel智能滾輪高速捲動精準定位閱覽，以方便雙模式連線與多裝置間跨平台多工使用，還推出了珍珠白、石墨灰、玫瑰粉，讓消費者自行搭配適合自己辦公桌的款式；預計25日起全通路全面販售。