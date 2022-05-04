44歲氣質女星楊謹華，外貌氣質都是仙女級別，出演夯劇《華燈初上》蘇媽媽一角，重登演藝顛峰，如今已來到了輕熟女的年紀，依舊保持儂纖合度的姣好身材，近期她飛到大陸工作，閒暇之餘不忘透過社交平台和粉絲分享生活，表示稍早做過頭皮護理，為了不想洗頭便帶浴帽出門吃飯。

楊謹華昨（3）日在Instagram更新近況，因工作飛到大陸，閒暇之餘和友人一起出門吃飯，影片中她穿著亮粉色襯衫，背景是大紅色鮮豔花朵造型牆，手上拿著勺子翻炒巨大鐵鍋的菜，鄉土味十足，很有東北的氛圍；雖然臉上沒有什麼妝容，看起來像是素顏，但氣色非常好，即便不化妝也十分漂亮，而她頭上戴了一頂豹紋花紋的帽子，和背景意外搭配，造型引來友人稱讚「很Fashion的小廚娘」、「哇，這是妳東北燉鍋的造型嗎」

楊謹華嬌聲歪頭甜回「是啊」，引來友人稱讚「很漂亮耶」，友人接著讓楊謹華介紹自己頭上戴的是什麼，為什麼要戴浴帽吃飯，畢竟這元素太突兀，楊謹華這才解釋早上有洗頭，但吃飯怕頭髮又沾到食物的味道，回去還要再洗一次很麻煩，她回答「我不想要回去再洗一次。」

楊謹華自嘲為了吃飯凹新造型。（圖／楊謹華Instagram）

最後她附上一張開心大笑的照片，紀錄自己的心情，除了為了東北大鍋燉嘗試新造型之外，和同行友人嚐到期待已久的美食，果然不負眾望，口感非常美味，但偏偏白天剛做完頭髮護理，突發奇想戴上珍藏許久的豹紋浴帽，阻隔頭髮沾到味道，沒想到反而還有點時尚，讓楊謹華直呼「這個造型～我可以」。