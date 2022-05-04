大家還記得台灣偶像劇正當紅時，那些我們一起追過的「台偶女神」嗎？從《流星花園》開始，到《惡作劇之吻》、《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》等，台偶孕育出不少經典作品，紅遍兩岸三地甚至日韓國家。

當年的我們，到了學校必定會跟同學討論最新劇情，還會到書局買小卡、記事本收藏呢！今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，找出2000-2011年之間的台灣偶像劇女主角們，讓我們一起回顧這些令人懷念的超級回憶殺，看看她們近況如何，一起搭上時光機吧～

10 安以軒

提到安以軒，不得不提她的代表作《鬥魚》、《火線任務》和《下一站，幸福》，大家應該都對於梁慕橙非常熟悉，在劇中的經歷與故事都讓當時的觀眾看得一把鼻涕一把眼淚，在電視機前哭成淚人兒，成為當年的經典之一。

2017年婚後安以軒慢慢以家庭為重心，定居於澳門，偶爾會抽空參與中國的綜藝節目與網路節目，不知道大家有沒有看過呢？

9 隋棠

「瑞凡～我們回不去了！」相信大家即使沒看過電視劇《犀利人妻》，也一定有看到那張被應用到戲外的梗圖。隋棠除了經典作品《犀利人妻》外，還演出《偷心大聖PS男》，讓大家留下深刻的印象。

現在她不時會在社群媒體上分享親子生活與志工服務的點點滴滴，2018年更創立個人服飾品牌SUITANGTANG，將自己獨特的品味與大家分享。

8 張韶涵

張韶涵當年在台灣可說是偶像劇御用女主角，不但演出《MVP情人》爆紅，隨後更有《海豚灣戀人》、《公主小妹》的演出，不僅歌唱得好、戲也演得特別棒。其中《愛殺17》是她首度挑戰一人分飾兩角（三個人格），入圍第41屆金鐘獎戲劇節目最佳女主角獎。

現在的她將演藝重心放在中國市場，不僅參與許多歌唱節目，也不時推出音樂作品，用特別的嗓音陪伴粉絲。

7 楊謹華

楊謹華除了《敗犬女王》外，更有《戀愛女王》、《鍾無艷》等經典作品，擁有好演技的她在擔任女主角之前，就曾以於《白色巨塔》的精采演出，入圍第42屆金鐘獎戲劇節目女配角，後來更憑藉《敗犬女王》入圍第44屆金鐘獎戲劇節目女主角。

最近她演出《華燈初上》的要角「蘇媽媽」，被許多人重新認識，稱讚她演技驚人，再創事業高峰，你也一刷再刷看了幾遍了呢？

6 喬喬 曾之喬

從14歲就以女團組合「Sweety」出道的喬喬，就像跟著七八年級生一起長大的鄰家女孩，演出多部經典偶像劇《紫禁之巔》、《愛情魔髮師》、《愛上巧克力》等，你是從哪部開始認識她呢？

現在喬喬經營起YouTube頻道，以主打單元《聊姐了解》受到粉絲歡迎，用心製作每期內容，與演藝圈的女藝人訪談聊天，讓網友甘心準時鎖定影片更新，同時也讓大家藉此從更多不同角度認識她。

5 楊丞琳

16歲就以「4 in Love」女團出道的楊丞琳，正是當年紅極一時《流行花園》的可愛配角小優，後來演出《愛情白皮書》、《惡魔在身邊》、《換換愛》、《不良笑花》、《海派甜心》等經典作品，不斷在戲劇中突破形象的她，也讓她知名度提升的許多。

在歌唱、戲劇、電影都有涉略的她，如今事業愛情兩得意，越來越能表現出真實做自己的模樣，不時分享舞蹈作品引發不少的討論，讓大家看到當年可愛教主的蛻變。

​4 林依晨

一直都被稱為零負評女神的林依晨「晨神」，說到代表作就絕對不能不提《惡作劇之吻》，可愛憨厚的湘琴與帥氣高冷的直樹，這對CP當年風靡一時，讓大家刷了又刷，刷到推出續集！除此之外更有《我的秘密花園》、《我可能不會愛你》等經典作品。

2021年，她在社群媒體上公布懷孕好消息。於同年10月18日產下一女，並在自己生日當天，首度公開女兒的手腳照，與大家分享以母親身分度過的39歲生日。

3 言言 劉品言

15歲以「Sweety」女團組合出道的言言，青澀的她已演出多部知名偶像劇，像是《西街少年》、《格鬥天王》、《綠光森林》等。去年以《未來媽媽》入圍第56屆電視金鐘獎戲劇節目女配角獎，這也是她第三次入圍金鐘獎，演技實力備受肯定。

此外，2020年她開設YouTube，不時以《四纖女出遊記》單元找來夏于喬、楊謹華、宋芸樺組成「四纖女」，分享她們私下相處的模樣，女神流露反差萌的形象受到觀眾們的喜愛，你也訂閱了嗎？

​2 陳喬恩

台灣偶像劇流行初期，陳喬恩可說是電視台最愛的女主角之一，不但演出《千金百分百》、《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》等爆紅偶像劇，將她當年在台灣的知名度推上高峰。

2009年後她開始往中國發展，2019年在綜藝節目中接受小9歲馬來西亞富二代、新銳藝術家Alan曾偉昌的告白，今年3月登記結婚，讓網友再次掀起一波討論，女神終於找到幸福，大家都非常替她開心。

1 大S 徐熙媛

大S曾演出《流星花園》、《戰神》、《泡沫之夏》等作品，當年是許多人心中的女神，不但擁有優雅氣質，更有自律帶來的好身材，推出兩本書籍《美容大王》銷量成績驚人，影響力非同凡響。

最近她為小S新節目《熙娣想聊》擔任製作人，算是另類姊妹同台。結束與汪小菲的婚姻後，宣布與20年前的戀愛對象、韓國偶像團體「酷龍」成員具俊曄結婚，受到許多人的祝福，不愧是台偶女神，愛情故事也像一部超浪漫的偶像劇。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月02日至2022年05月01日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『當年台灣偶像劇女神』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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