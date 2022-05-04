台鐵企業工會發起五一勞動節不加班後，昨再放話11月26日9合1選舉日也要不加班，交通部長王國材今回應，希望工會回到能溝通的平台理性討論，而不是挾民眾權益表達訴求，他也希望召開一場公開會議，讓所有媒體來參加，一起看大家的內容「哪邊比較有道理」。

王國材說，希望工會能透過溝通平台，不該挾民眾交通便利來表達訴求。昨日台鐵局與工會有初步討論，明天會正式談，就公司條例的工會版與行政院版部分，期待理性溝通。經過五一以後，交通部不樂見工會透過不加班影響全國民眾行的便利，談判大門已經打開，並持續密集的溝通，最重要針對2個版本差異做釐清，也希望5月底朝野協商時能達到共識。

對於台鐵工會要透過不加班行動影響大選，王國材認為，所有搭台鐵的旅客，都是它忠誠的使用者，工會現在是犧牲忠誠使用者的便利來表達訴求。

王國材表示，他希望能開一次溝通會議，開放所有媒體來參加，看大家所表達的、所談的，有沒有正確，他願意親自主持，所有媒體一起看，雙方所表達的內容哪邊比較有道理。他認為，現在2個公司化版本的差異很小了，交通部願意就工會有道理的部分，做合理的處理。