去年3月法務部修正有無繼續施用毒品傾向評估標準，經戒治處所依新修正之標準對陳姓勒戒男子重新評估，認為他無繼續施用毒品之傾向免勒戒，但他已被強制戒治28天，陳聲請刑事補償，台灣高等法院准予補償8萬4000元，陳不服可向司法院刑事補償法庭提覆審。

法界指出除了因政策修改可以獲得刑事補償外，憲法法庭裁判違憲後，聲請釋憲人經非常上訴或再審等程序獲得翻案後，也可以因先前被羈押或入獄服刑，獲得刑事補償費用。

本件請求人是因施用第二級毒品案件，經檢察官向宜蘭地方法院聲請送強制戒治後，法官裁定他在去年3月12日到戒治處所強制戒治，他因不服強制戒治裁定，提起抗告，而法務部也在同年3月26日修正「有無繼續施用毒品傾向評估標準紀錄表」。

法務部依據修正後的評估標準，經法務部矯正署新店戒治所對陳男重新評估結果，總分未達60分，應評定為無繼續施用毒品傾向，法院撤銷原裁定，陳在同年4月8日出戒治所，他也請求受強制戒治期間之刑事補償。

高院審理後認為，本案誤為對陳男執行強制戒治之原因，是因法務部去年3月26日修正有無繼續施用毒品傾向評估標準，經戒治處所依新修正之標準對請求人重新評估，始認請求人無繼續施用毒品之傾向，執行本案強制戒治相關之公務員之行為，並無違法或不當之處。

高院認定陳男就此事也無可歸責事由，考量陳受強制戒治日數共為28天，期間非長，以及其於強制戒治期間所受身體、精神上之痛苦等一切情狀，認以每日補償3000元為相當，請求補償，依其強制戒治之日數28天，准予補償8萬4000元。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！