環球晶(6488)法說會後，法人認為Siltronic併購失敗後對評價、業外虧損均已反映在股價上。從基本面來看，矽晶圓產業將隨晶圓製造廠擴產而進入上升循環，且價格在設備交期遞延之下延續力更強，但考量通膨因素影響評價，法人看法多空不一，外資和本土法人給的目標價在800~550元之間。

環球晶早盤大漲一舉突破10日線，重新站回550元之上。

環球晶客戶群從台灣及日本擴展到全球，已經是全球第三大矽晶圓供應商，提供磊晶晶圓、拋光晶圓、退火晶圓、SOI等產品，尺寸範圍涵蓋3-12吋，生產基地遍及亞洲、歐洲和美國，為全球半導體廠提供服務。主要競爭對手為日本信越、日本 Sumco、德國 Siltronic AG以及韓國 SK Siltron，主要客戶為三星、Intel、台積電(2330)、美光、Infineon 等半導體廠。

今年首季環球晶營收/毛利率同創歷史新高，首季營收為163.0億，毛利率42.6%，受到迴轉併購成本(如法遵和顧問費用)影響，使營業利益58.9億優於預期，業外損失主因認列Siltronic 之金融資產評價損失及相關費用（約56億元新台幣），稅後淨利17.4億，EPS 4.01元，表現優於市場預期，另外，若扣除Siltronic股票評價損失則EPS為14.68元。

美系外資指出，環球晶建置全新廠區Greenfield的時間落後預期，可能是因為需要更長的時間選址進行評估，雖然時程落後，也不全然是不好的。因為，這也代表了產業不必太早擔憂供過於求。