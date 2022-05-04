國民黨年底縣市首長候選人提名，引發黨內紛爭。媒體人「逆風的烏鴉」指出，黨主席朱立倫與台北市議員羅智強的「桃園提名之亂」，讓藍營在桃園從好局變爛局，如此將造成兩大結果：一，民進黨勝選機率大增，就算不用派衛福部部長陳時中也會贏；二，慢慢看國民黨亂就好，民進黨可等陳時中子彈飛一會，再做最後決定。

逆風的烏鴉2日在臉書發表《國民黨桃園之亂的歪打正著》一文，直言國民黨的「桃園提名之亂」，讓他現在想起來都感到很好笑。羅智強跑去搶市長提名，地方不滿，但國民黨至今卻仍提不出強的，朱立倫等人還連番激怒羅的支持者，讓國民黨從好局變成爛局。

至於為什麼說是歪打正著？逆風的烏鴉分析，因為國民黨的這一番亂事，顯然對民進黨造成了兩個影響：第一，不管國民黨提誰，民進黨的勝選可能都大增，所以可能不用派陳時中也會贏；第二，慢慢看國民黨亂就好，民進黨不用急著提名，陳時中可以在讓子彈飛一會，再做最後決定。

此文獲得破千個讚與超過100則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「KMT最擅長打一手好牌變成大敗，例如2020總統大選、去年的公投」、「內鬥內行，外鬥外行，不意外啦」、「笑著笑著就有點想哭了 怎麼盡是這種」、「我是桃園人，我的看法是公平看待初選，初選前的放話都不應該！」「我看民進黨台北市最後應該派陳建仁了啦，陳時中頂多選桃園了」。